BBC: Saksan on otettava takaisin Isis-taistelijan perheenjäseniä Syyrian leiriltä, linjaa tuomioistuin

Saksan on otettava takaisin Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevan Isis-taistelijan vaimo ja tämän kolme lasta. BBC:n mukaan asiasta päätti berliiniläinen tuomioistuin.

Leirillä olevan naisen perhe oli haastanut Saksan ulkoministeriön oikeuteen sen jälkeen, kun viranomaiset olivat kieltäytyneet auttamasta naista palaamaan Saksaan.

Oikeuden päätös on ensimmäinen laatuaan Saksassa. Lisää tapauksia Saksan valtiota vastaan on BBC:n mukaan tulossa. Tähän mennessä maa on valmistautunut sallimaan joidenkin niin sanotulla Isis-leirillä olevien lasten palaamisen.

Saksa ja monet muut Euroopan maat uskovat, että leiriltä palaavat voivat olla radikalisoitumisen takia turvallisuusuhka. Maat suhtautuvat eri tavoin palaaviin. Esimerkiksi Ranska on ilmoittanut kotiuttavansa vain lapsia ja arvioivansa tilanteen tapauskohtaisesti. Britannia taas on evännyt Isisin jäseniltä kansalaisuuden kokonaan.

Kiivasta keskustelua myös Suomessa

Syyrian al-Holin leirillä on myös useita Suomen kansalaisia, joiden paluusta Suomeen on käyty kiivasta keskustelua. Leirillä on Ylen haastattelemien naisten mukaan 11 aikuista suomalaista naista ja 33 lasta. Suojelupoliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja leirillä olevien suomalaisten määrästä.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kommentoi heinäkuun alussa, että leirin tilanteen ratkaisemista vaikeuttaa, että monia leirillä olevia tutkitaan rikosepäilyjen vuoksi.

Kansainvälinen Punainen Risti on vaatinut, että al-Holin leirillä olevat ihmiset palautettaisiin kotimaihinsa mahdollisimman pian. Järjestö on varoittanut, että olosuhteet leirillä ovat hirveät ja että sinne jäävät joutuvat kohtaamaan äärimmäisiä vaikeuksia.

Itä-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on Punaisen Ristin mukaan yli 70 000 ihmistä. Heistä arviolta kaksi kolmasosaa on lapsia.