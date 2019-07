Yhdysvaltain inhoaman puolustusjärjestelmän ensimmäinen toimitus saapui Turkkiin

Sotilasliitto Nato on ilmaissut huolensa mahdollisista seurauksista, joita Turkin hankkima venäläinen ohjuspuolustusjärjestelmä voi aiheuttaa. Naton mukaan sen jäsenmaiden käyttämien puolustusjärjestelmien yhteensopivuus on sotilastoiminnassa tärkeää. Turkki on Naton jäsenmaa.

Turkin puolustusministeriö kertoi tänään, että ensimmäiset puolustusjärjestelmän osat saapuivat tänään Turkin pääkaupunkiin Ankaraan. Myös Venäjä on vahvistanut, että puolustusjärjestelmän ensimmäinen erä on toimitettu sopimuksen mukaisesti, uutistoimisto Tass kertoo. S-400-ohjuspuolustusjärjestelmäkaupan suurin arvostelija on ollut Yhdysvallat. Maa on asettanut Turkille heinäkuun loppuun saakka aikaa luopua venäläisjärjestelmästä. Jollei Turkki peräänny kaupasta, Yhdysvallat on uhannut keskeyttää sadan F-35-hävittäjän kaupat Turkin kanssa ja lähettää Yhdysvalloissa koulutuksessa olevat turkkilaislentäjät pois maasta. Lisäksi Yhdysvallat on uhannut Turkkia ankarilla pakotteilla, jos kaupat toteutuvat. Yhdysvallat pelkää ennen kaikkea, että Venäjä saa tietoja F-35-hävittäjien teknologiasta Turkkiin sijoitetun puolustusjärjestelmän kautta. S-400-järjestelmän pelätäänkin moukaroivan Yhdysvaltain ja Turkin ennestään heikkoja suhteita sekä Nato-yhteistyötä. Erdogan ei ole osoittanut heikkouden merkkejä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ei kuitenkaan ole perääntynyt Yhdysvaltain ukaasien edessä. Yhdysvallat oli odottanut Turkin ostavan yhdysvaltalaisen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän, mutta Erdoganin mukaan valintaa ohjasi puhdas bisneslogiikka. Venäjän tarjous oli hänen mukaansa kilpailukykyisempi. Financial Timesin mukaan S-400 on yksi maailman edistyksellisimmistä ilmapuolustusjärjestelmistä. Turkki maksaa Venäjälle ohjusjärjestelmästä 2,5 miljardia dollaria. Kauppa sisältää kaksi ilmatorjuntayksikköä. Turkki ei ole täsmentänyt, minne yksiköt sijoitetaan ja milloin ne ovat käyttövalmiudessa.