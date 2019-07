Italian Salvinilta vaaditaan vastauksia venäläiseen vaalirahasotkuun

Venäläisen öljyrahan suhmurointi laittomaksi vaalirahoitukseksi on viime päivinä heittänyt varjon Italian suosituimman puolueen, äärioikeistolaisen Legan päälle. Vaikka rahojen lopullista kohtaloa ei tiedetä, on tapaus herättänyt kysymyksen koko Legan ja Viiden tähden liikkeen yhteishallituksen riippumattomuudesta.

Legan johtaja, Italian sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvini on velkaa selityksen italialaisille, eikä asiaa voi enää kuitata sutkautuksilla tai oikeustoimilla uhkaamalla, toimittaja Ezio Mauro linjasi la Repubblican pääkirjoituksessa torstaina.

Corriere della sera -lehden teettämän kyselyn mukaan 58 prosenttia kansalaisista piti mediassa Venäjägateksi nimettyä tapausta ensitietojen perusteella vakavana.

Buzzfeed News –uutissivusto paljasti viime keskiviikkona saaneensa haltuunsa nauhoituksen, jossa Salvinin läheinen avustaja Gianluca Savoini kävi viime vuonna Moskovassa neuvotteluja venäläisen öljyrahan kierrättämiseksi laittomasti vaalirahaksi Legalle.

– Miksi maan kansallismielisin puolue, joka julistaa ”italialaiset ensin”, etsii puolivirallisen edustajansa välityksellä hattu kourassa rahoitusta Venäjältä?, ihmetteli l’Espresso-lehden päätoimittaja Marco Damilano Omnibus-ajankohtaisohjelman haastattelussa.

Italian syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet tapauksesta korruptiotutkinnan. Tutkinnassa aiotaan kuulla myös asianajaja Gianluca Merandaa, joka on ilmoittanut olevansa yksi nauhoituksessa esiintyvistä italialaisista. Merandan la Repubblicalle lähettämän kirjeen mukaan neuvottelu ei koskaan johtanut sopimukseen.

Myös Salvini on kieltänyt Legan saaneen venäläistä rahaa, eikä todisteita sisäministerin osallisuudesta asiaan ole.

Salvini on artikkelin julkaisun jälkeen kieltänyt Gianluca Savoinilla olleen virallista roolia Venäjä-delegaatiossa. Italian lehdistössä on kuitenkin julkaistu kilpaa kuvia, videoita ja muita todisteita, joiden mukaan Savoini on osallistunut sekä Venäjällä että Italiassa virallisiin tapaamisiin yhdessä sisäministerin kanssa.

Matteo Salvini on ollut johtavana hahmona keräämässä Euroopan oikeistopopulistisia puolueita yhteen. Puolueiden perustamaan Identiteetti ja demokratia -ryhmään kuuluvat Euroopan parlamentissa myös perussuomalaiset.