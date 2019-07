Viron oppositioon pelattu vaalivoittaja suunnittelee yhä hallituksen muodostamista

Viron poliittinen kevät sujui kipeissä tunnelmissa, kun maan maaliskuussa pidetyt eduskuntavaalit selvin luvuin voittanut markkinaliberaali ja EU-myönteinen reformipuolue pelattiin oppositioon, ja hallituksen muodosti jälleen keskustapuolueen pääministeri Jüri Ratas.

Ratas muodosti keskustakonservatiivisen hallituksen liittoutumalla paitsi Isänmaa-puolueen, myös äärioikeistolaisena pidetyn Ekren kanssa. Peliliike raivostutti reformipuolueen kannattajat, jotka protestoivat sitä vastaan Tallinnan kaduilla huhtikuussa.

Vastustuksesta huolimatta jyrkän linjan laitaoikeisto astui Viron johtoon, ja reformipuolue sysättiin syrjään. Vaalivoittajan mukaan he eivät tehneet virheitä keväällä.

– Olen miettinyt sitä paljon. Ainoa asia, jonka olisimme voineet tehdä eri tavalla, oli olla voittamatta vaaleja näin isosti. Heidän tavoitteenaan oli pitää meidät ulkopuolella. Meillä ei ollut mitään saumaa, kertoo reformipuolueen puheenjohtaja ja Viron entinen seuraava pääministeri Kaja Kallas STT:lle.

Kallaksen mukaan ei voi sanoa, että reformipuolue olisi epäonnistunut hallituksen muodostamisessa, sillä toiset puolueet eivät antaneet vaalivoittajan edes yrittää.

Kuntavaalit 2021 mittaavat hallituksen suosiota

Kallaksen mukaansa kyseessä oli peliliike, jolla Ratas sai pitää kiinni pääministerin pallista.

– Tämä on ainoa koalitio, jossa keskusta sai pääministerin paikan. Ennen vaaleja eräs Ratasin läheinen ystävä kertoi minulle, että hän (Ratas) on valmis tappamaan pääministerin paikan vuoksi. Nauroin silloin, koska pidin sitä vitsinä. Vaalien jälkeen kävi ilmi, ettei se ollutkaan.

Kallas on huolissaan siitä, miten vaalipeli vaikuttaa yleiseen äänestysaktiivisuuteen vaaleissa.

– Kyllähän tämä tekee vahinkoa. Tietäähän sen, kuinka vaikeata on saada ihmisiä äänestyskoppiin. Ihmisille kerrotaan, että heidän äänellään on väliä, mutta nyt niin ei ollutkaan. Tällainen vieraannuttaa ihmiset kokonaan äänestämisestä.

Reformipuolueen tavoitteena on yhä nousta oppositiosta vallan kahvaan.

– Päätavoitteemme on hallituksen muodostaminen. Yritämme kääntää toisten puolueiden päät, mutta jos he haluavat pitää meidät ulkona, se ei toimi.

Maan seuraavat vaalit ovat vuoden 2021 presidentinvaalit sekä kuntavaalit, joissa mitataan myös hallituspuolueiden suosiota.

– En usko että tämä hallitus kestää. Heillä ei ole suurempaa suunnitelmaa Virolle. Vuoden 2021 kuntavaalit ovat tämän hallituksen viimeinen oljenkorsi.

"Hallitusneuvotteluja olisi voinut jatkaa"

Pääministeri Ratasin päätös liittoutua Ekren kanssa on jakanut mielipiteitä myös keskustapuolueen sisällä. Viron parlamentin vanhin jäsen, ulkoasiainvaliokunnan johtaja Enn Eesmaa on sillä kannalla, että liittoutumista reformipuolueen kanssa olisi pitänyt harkita pidempään.

Eesmaa kertoo uskovansa, että liberaalipuolueina keskustalla ja reformipuolueella on paljon yhteisiä näkemyksiä.

– Luonnollisempi vaihtoehto olisi ollut hallitusyhteistyö reformipuolueen kanssa. Nyt tehtiin koalitio toisen, kolmannen ja neljännen sijan puolueiden välillä. Kantani on, että hallitusneuvotteluja olisi voinut jatkaa, ne jäivät erittäin lyhyeksi, Eesmaa sanoo STT:lle.

Eesmaan mukaan Ekren läsnäolo hallituksessa voi silti koitua maan hyväksi. Hän arvelee hallitusvastuun kesyttävän puolueen.

– Minä ja moni muukin ajattelemme, että jos Ekre olisi jäänyt oppositioon kolmanneksi suurimpana puolueena, tilanne olisi ollut aika jyrkkä, ja osa kansasta olisi lähtenyt kadulle. Se olisi ollut erittäin huono juttu. Olen sitä mieltä, että hallitusvastuu muuttaa puolueita ja poliitikkoja.

Eesmaa ei lähde arvioimaan sitä, kuinka pitkään hallitus kestää.

– Viron traditio on, ettei ole sellaista hallitusta, joka olisi työskennellyt neljä vuotta. Sitä on vaikea ennustaa, mutta tahto on olemassa kaikista ongelmista huolimatta. Se riippuu siitä, mitä kompromisseja tullaan tekemään.

Eesmaan mukaan on todellinen vaara, että Ekren kanssa liittoutumisen vuoksi keskusta menettää venäjänkielisten virolaisten puolueuskollisuuden. Venäjänkieliset ovat tyypillisesti äänestäneet eniten keskustaa.

– Ilmassa on ollut sellaisia ajatuksia, että Jüri Ratas on pääministeri Ekren hallituksessa. Ne ovat erittäin huonoja merkkejä.