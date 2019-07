Maailman terveysjärjestö WHO julisti Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian kansainväliseksi terveysuhkaksi, kertoo järjestö tiedotteessaan. Tällainen julistus tehdään vain vakavimmista epidemioista.

YK:n alaisuudessa toimiva WHO on antanut saman julistuksen vain neljä kertaa aiemmin, näiden joukossa on muun muassa vuoden 2009 sikainfluenssapandemia ja vuonna 2016 riehunut zika-virus.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan maailman on aika ottaa tilanteen vakavuus huomioon.

