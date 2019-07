Trump nimittämässä uudeksi työministeriksi työnantajien etujen puolustajana profiloituneen Eugene Scalian

New York Timesin mukaan nimitystä todennäköisesti vastustetaan demokraattijohtoisessa edustajainhuoneessa. Lakimies Scalia on edustanut Walmartin kaltaisia työnantajia ja kyseenalaistanut sääntelyä, jonka tarkoituksena on ollut auttaa työntekijöitä.

Edellinen työministeri Alexander Acosta erosi tehtävästään, koska hän joutui kovan kritiikin keskelle toimistaan liittovaltion syyttäjänä Floridassa reilu vuosikymmen sitten. Acostan virasto sopi tuolloin monimiljonääri Jeffrey Epsteinin syytteiden lieventämisestä alaikäisiin liittyvässä seksuaalirikosjutussa.

