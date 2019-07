Sadattuhannet mielenosoittajat vaatineet Puerto Ricossa kuvernöörin eroa

Puerto Ricossa kuvernööri Ricardo Rosselloa vastustavat mielenosoitukset kiihtyvät. Sadattuhannet ihmiset täyttivät maanantaina pääkaupunki San Juanin kadut ja vaativat kuvernöörin välitöntä eroa.

Kuvernööri on pyytänyt anteeksi tekemiään virheitä Facebookissa julkaisemallaan videolla ja ilmoittanut, että ei hae jatkokautta ensi vuoden vaaleissa.

Puerto Ricossa on nähty reilun viikon ajan laajoja Rossellon eroa vaatineita mielenosoituksia. Puertoricolaisia ovat suututtaneet julkisuuteen vuotaneet viestit, joissa kuvernööri ja hänen hallintonsa jäsenet pilkkaavat muiden muassa toimittajia, naisia, seksuaalivähemmistöjen edustajia ja hurrikaani Marian uhreja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Puerto Ricon johtava talousvirkamies Christian Sobrino muun muassa esitti homofobisia kommentteja puertoricolaisesta poptähdestä Ricky Martinista. Martin ja useat muut kuuluisat puertoricolaiset muusikot ovat osallistuneet mielenosoituksiin.

Protestoijat arvostelevat hallintoa myös korruptiosta ja vuonna 2017 iskeneen hurrikaani Marian huonosta jälkihoidosta. Maria aiheutti pahat tuhot Puerto Ricossa, ja lähes 3 000 ihmistä kuoli. Jälleenrakennukseen tarkoitettua rahaa epäillään menneen muihin tarkoituksiin.

Trump: Karmea kuvernööri

Puerto Rico on Yhdysvaltain territorio, jonka asukkaat ovat Yhdysvaltain kansalaisia. Saaren poliittisesta asemasta on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua. Kuvernööri Rossello kannattaa Puerto Ricolle osavaltion asemaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös laittanut lusikkansa soppaan ja kutsunut Rosselloa "karmeaksi kuvernööriksi". Presidentin mukaan hurrikaanin jälkeiseen jälleenrakennukseen tarkoitetut varat ovat olleet epäpätevien ja korruptoituneiden ihmisten käsissä.

Samalla kun protestointi ei osoita laantumisen merkkejä, kuvernööri Rossello puolusti itseään Fox Newsin haastattelussa.

– Olen käyttänyt sanoja, joita olen pyytänyt anteeksi. Olen myös ryhtynyt toimenpiteisiin auttaakseni väestömme haavoittuvimpia osia, hän sanoi.

Puerto Ricon tilanne oli vaikea jo ennen hurrikaani Marian iskua. Sen talous on ollut jo usean vuoden ajan kuralla, ja budjettiin tehdyt leikkaukset ovat johtaneet muun muassa koulujen sulkemiseen. Talouskriisin ja luonnonkatastrofin yhdistelmä on johtanut massiiviseen muuttoliikkeeseen, jonka seurauksena Puerto Rico on menettänyt neljä prosenttia väestöstään.