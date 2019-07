Väistyvä May onnitteli seuraajaansa Johnsonia sosiaalisessa mediassa, Trump pysyi lyhytsanaisena – Iranin pääministeri yhtyi onnitteluihin keskellä vellovaa tankkerikiistaa

Britannian konservatiivipuolueen entinen johtaja, huomenna väistyvä pääministerionnitteli seuraajaansa Twitterissä . May jättää virkansa virallisesti huomenna.

– Paljon onnea Boris Johnsonille valinnasta konservatiivipuolueen johtajaksi. Nyt meidän on työskenneltävä yhdessä, jotta brexitistä tulee toimiva koko Britanniassa ja Jeremy Corbyn pysyy poissa hallituksesta. Saat täyden tukeni rivijäsenenä, May kirjoitti. Corbyn on työväenpuolueen puheenjohtaja.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnitteli Johnsonia lyhykäisesti sanoen, että hänestä tulee "loistava".

Myös Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif lähetti terveiset seuraavalle pääministerille.

– Onnittelen entistä virkaveljeäni, Zarif onnitteli.

Samaan aikaan Iranin ja Britannian eripura kiristyy Hormuzinsalmessa tankkerikiistan vuoksi.

– Iran ei hakeudu selkkaukseen. Nämä ovat meidän merialueitamme ja suojelemme niitä, ministeri tviittasi.

Myös Euroopasta satoi onnitteluja

Myös Euroopasta satoi onnitteluja Johnsonille. EU-komission uudeksi johtajaksi valittu saksalaispoliitikko Ursula vo n der Leyen onnitteli tuoretta pääministeriä, mutta varoitteli siitä, että edessä on vaikeat ajat.

– Onnittelut Boris Johnsonille siitä, että hänet nimitettiin pääministeriksi, von der Leyen sanoi tapaamisessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Von der Leyen kertoi odottavansa, että hänen ja Johnsonin välinen suhde olisi toimiva.

– On monia erilaisia ja vaikeita kysymyksiä, jotka meidän tulee selvittää yhdessä. Meillä on haastavat ajat edessämme, von der Leyen kertoi.

– Minun mielestäni on hyvin tärkeää rakentaa vahva ja hyvä työsuhde, koska meillä on velvollisuus saada aikaan jotain, mikä on hyväksi ihmisille sekä Euroopassa että Britanniassa, hän lisäsi.

Von der Leyenin on määrä aloittaa pestissään päivää ennen nykyistä brexit-takarajaa. Jean-Claude Juncker säilyttää siihen saakka nimellisesti valtansa komission johdossa.

Johnson voi odottaa puhelua Macronilta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aiemmin kritisoinut Johnsonia. Tästä huolimatta myös Macron esitteli tänään onnittelunsa miehelle ja lupasi soittaa hänelle heti, kun nimitys on virallistettu.

– Haluan hyvin paljon tehdä töitä hänen kanssaan niin pian kuin mahdollista. Enkä pelkästään Eurooppaan liittyvien aiheiden parissa ja brexitiin liittyvien neuvotteluiden yhteydessä, vaan myös kansainvälisissä asioissa, joita meidän tulee koordinoida läheisesti Britannian ja Saksan kanssa, kuten esimerkiksi Iranin tilanne, Macron kertoi

Vuonna 2017 tehdyssä haastattelussa Macron kertoi, että Johnson nauttii mahtailevien puheiden pitämisestä, mutta häneltä puuttuu strategista näkemystä. Hän piti Johnsonia myös vastuullisena brexitiin, jota hän kutsui rikokseksi.

Macron myös kehui tänään väistyvää pääministeri Mayta viestissä, jonka oli mahdollisesti tarkoitus tavoittaa myös Johnsonin korvat. Macronin mukaan May kantoi vastuunsa suurella määrällä rohkeutta ja arvokkuutta.

– Hän ei ikinä estänyt Euroopan unionin toimintaa, Macron lisäsi.

Poliitikkoja erosi valinnan vuoksi

Britannian valtiovarainministeri Philip Hammond on kertonut eroavansa, jos Boris Johnsonista tulee maan pääministeri. Hän kertoo, ettei voisi ikinä hyväksyä Johnsonin brexit-strategiaa.

– Olen varma, ettei minua potkita pihalle, koska aion erota ennen kuin pääsemme siihen pisteeseen. Aion jättää eroanomukseni Theresa Maylle ennen kuin hän menee palatsiin jättämään oman eroanomuksensa keskiviikkona, Hammond kertoi BBC:lle viikonloppuna.

Hammond on kritisoinut voimallisesti Johnsonin brexit-strategiaa, eikä hänen uskottu pysyvän valtiovarainministerinä uuden pääministerin hallituksessa.

Tulosten julkistamispäivän ensimmäinen eroilmoitus tuli vuodesta 2005 parlamentin jäsenenä toimineelta konservatiivipuolueen apulaisopetusministeri Anne Miltonilta. Hän jätti virkansa noin tunti ennen johtajavaalin tuloksen julkistamista.

