Sade auttanut saamaan Portugalin metsäpaloja hallintaan

Portugalissa sateet ovat auttaneet palomiehiä saamaan suuria maastopaloja hallintaan. Noin 1 100 palomiestä yrittää kuitenkin yhä taltuttaa tulta lopullisesti.

Maastopalot ovat raivonneet helteisestä viikonlopusta saakka Castelo Brancon alueella, joka sijaitsee Keski-Portugalissa parinsadan kilometrin päässä pääkaupunki Lissabonista. Alueella satoi hieman toissa yönä, mikä nosti ilmankosteutta ja auttoi saamaan paloja hallintaan.

Noin neljänkymmenen ihmisen kerrotaan loukkaantuneen paloissa, joita viranomaiset epäilevät tahallaan sytytetyksi. Joukossa on useita palomiehiä. Valtaosa loukkaantuneista on hengittänyt savukaasuja.

Ainakin 7 000 hehtaaria maastoa on palanut, arvioi metsäpalotilannetta seuraava EU:n järjestelmä

Alueella roihuaa säännöllisesti

Paikallisten kylien asukkaat ovat valittaneet, että alueelle ei ole lähetetty tarpeeksi palomiehiä. Viranomaisten mukaan kaikki pätevät pelastajat on värvätty töihin. Johtaja Luise Belo Costa kansalaisten turvallisuudesta vastaavasta virastosta huomautti, että palomiehiä on tarvittu myös pienempien palojen sammuttamiseen muualla maassa.

Portugalin keskiosa on metsäistä ja vuoristoista, ja siellä syttyy maastopaloja säännöllisesti. Maan historian tuhoisimmat metsäpalot nähtiin alueella vuonna 2017, kun 114 ihmistä kuoli kahdessa erillisessä palossa kesä- ja lokakuussa.

Suuri osa alueen väestöstä on iäkästä, sillä nuorempi väki on muuttanut suurin joukoin kaupunkeihin. Puut ovat pääosin eukalyptusta, joka on helposti syttyvää. Sitä käytetään paperiteollisuudessa.

Paloriskistä huolimatta puita istutetaan, koska ne kasvavat nopeasti ja ovat paikallisille pääasiallinen toimeentulon lähde. Metsien hoidossa on kuitenkin puutteita, ja tiheä aluskasvillisuus auttaa palojen leviämisessä.