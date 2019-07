Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vakuutellut, että erikoissyyttäjä Robert Muellerin julkinen kuuleminen kongressissa on päätynyt Valkoisen talon voittoon. Trump sanoi toimittajille, että kuulemispäivä oli "erittäin hyvä päivä". Trump myös toisti syytöksensä siitä, että Muellerin johtama Venäjä-tutkinta on naurettava huijaus ja noitavaino.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin odotettu kuuleminen kongressin edessä järjestettiin keskiviikkona. Lausunnoissaan Mueller pitäytyi pitkälti Venäjä-tutkintansa loppuraportin päätelmissä. Mueller muun muassa kiisti sen, että Trump olisi loppuraportissa vapautettu oikeuden estämistä koskevista syytöksistä.