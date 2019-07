Unkari joutuu EU-tuomioistuimeen turvapaikanhakijoiden auttamisen kriminalisoinnista

Euroopan komissio vie Unkarin EU-tuomioistuimeen, koska maa on vaikeuttanut turvapaikan hakemista EU-lain vastaisesti.

Unkarin uuden lain mukaan turvapaikka voidaan myöntää vain ihmisille, jotka ovat tulleet suoraan sellaisesta maasta, jossa heidän henkensä tai vapautensa on ollut uhattuna. Komission mukaan EU-lain vastaista on myös se, että maa on kriminalisoinut turvapaikanhakijan auttamisen hakemuksensa jättämisessä.

Huoli kohdistuu myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kohteluun Serbian rajan tuntumassa. Komission mukaan varsinkin se, että palautusta odottaville ihmisille ei jaeta tarpeeksi ruokaa, rikkoo EU:ssa määriteltyjä perusoikeuksia ja palautusdirektiiviä. Komissio on pyytänyt maalta selvitystä kuukauden sisällä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo vaatinut Unkaria varmistamaan, että odotusalueille suljetut ihmiset saavat ruokaa. Komissio vei Unkarin EU-tuomioistuimeen odotusalueista jo vuosi sitten. Asian käsittely on oikeudessa vielä kesken.