USA:n liittovaltio jatkaa teloituksia ensi kertaa sitten vuoden 2003

Yhdysvalloissa liittovaltio jatkaa kuolemanrangaistusten toimeenpanoa yli 15 vuoden tauon jälkeen, kertoo muun muassa New York Times . Oikeusministerikertoi, että viisi lasten murhaamisesta tuomittua miestä teloitetaan joulukuussa ja tammikuussa.

Liittovaltion tasolla kuolemantuomioita ei ole pantu täytäntöön sitten vuoden 2003.

Osavaltiotasolla kuolemanrangaistus on käytössä 29 osavaltiossa. Viime vuosina Yhdysvalloissa on teloitettu vuosittain parikymmentä vankia, ja määrä on ollut laskussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy