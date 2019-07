Puerto Ricossa löytynyt käyttämättömänä valtava määrä hurrikaanin uhreille tarkoitettua vettä

Puerto Ricossa on löydetty käyttämättömänä valtava määrä vettä, joka oli tarkoitettu toissa vuonna iskeneen hurrikaanin uhreille.

Kymmenettuhannet avaamattomat vesipullot näkyvät ilmakuvissa, jotka uutistoimisto AFP on ottanut. Vesivarasto näyttäisi olevan yksityisillä viljelysmailla noin 40 kilometrin päässä pääkaupunki San Juanista.

Yhdysvaltain pelastustoimivirasto Fema on vahvistanut, että se on toimittanut veden Puerto Ricoon hurrikaani Marian uhrien auttamiseksi. Veden käyttöaika on umpeutunut. Feman tiedottajan mukaan asiaa selvitetään.

Laajat alueet Puerto Ricoa olivat kuukausia ilman sähköä kahden peräkkäisen hurrikaanin jälkeen syyskuussa 2017. Ensin iski hurrikaani Maria ja myöhemmin Irma. Lähes 3 000 ihmistä kuoli.

Epäselvyydet ulottuvat huipulle asti

Puerto Rico on Yhdysvaltain territorio, jonka asukkaat ovat Yhdysvaltain kansalaisia. Puerto Ricon johto on päätynyt kovan arvostelun kohteeksi hurrikaanituhojen jälkihoidosta, jota on arvosteltu hitaaksi ja huolimattomaksi.

Heinäkuun alussa kuusi entistä hallinnon virkamiestä sai syytteet 15 miljoonan dollarin kavaltamisesta. Rahat oli tarkoitettu hurrikaanituhojen korjauksiin.

Hurrikaanin jälkihoitoon liittyvät epäselvyydet ulottuvat aivan hallinnon huipulle asti. Puerto Ricon kuvernööri Ricardo Rossello ilmoitti viime viikolla eroavansa pitkään jatkuneiden mielenosoitusten päätteksi. Myös Rossello on sekaantunut korruptiotapauksiin, joihin liittyy uhreille tarkoitettuja varoja.

Mielenosoittajia suututti paitsi hurrikaanin jälkihoito myös viestinvaihto, jossa kuvernööri ja hallinnon jäsenet esittivät pilkallisia kommentteja muun muassa hurrikaani Marian uhreista.