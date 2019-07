Yhdysvaltalaispankki joutunut jättimäisen tietomurron kohteeksi, hakkeri pääsi käsiksi yli sataan miljoonaan luottokorttihakemukseen

Yhdysvaltalaispankki Capital One kertoo joutuneensa massiivisen tietomurron kohteeksi. Hakkeri pääsi käsiksi yli sataan miljoonaan luottokorttihakemukseen tämän vuoden maaliskuun ja heinäkuun välisenä aikana.

Kyseessä on yksi suurimmista tietomurroista, joita on tehty isoon pankkiin. Capital One on yksi suurimmista luottokorttien myöntäjistä Yhdysvalloissa.

Pankin lausunnon mukaan murto koskee sataa miljoonaa asiakasta Yhdysvalloissa ja kuutta miljoonaa Kanadassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hakkeri on saatu kiinni, ja hänet pidätettiin maanantaina. 33-vuotias ohjelmistoinsinööri jäi kiinni, kun hän kerskui tekemisillään GitHub-verkkosivustolla. Julkaisun nähnyt toinen käyttäjä ilmoitti asiasta pankille, joka otti yhteyttä liittovaltion poliisi FBI:hin varmistuttuaan murrosta.

– Vaikka olen kiitollinen tekijän kiinnijäämisestä, olen samalla syvästi pahoillani tapahtuneesta, Capital Onen toimitusjohtaja Richard Fairbank sanoi lausunnossaan.

CNN kertoo syytekirjelmän paljastavan, että hakkeri yritti jakaa tietoja muiden kanssa netissä.

Hakkeria odottaa vuosien tuomio

Yhdysvaltalaismedian mukaan hakkeri pääsi käsiksi muun muassa 140 000 henkilötunnukseen ja 80 000 pankkitilin numeroon. Lisäksi hänelle päätyi valtava määrä nimiä, osoitteita ja muita tietoja.

Pankin mukaan luottokorttitilien numeroita tai kirjautumistietoja ei vuotanut ja yli 99 prosenttia henkilötunnuksista on turvassa.

Pankin mukaan osa hakemusten mukana varastetuista tiedoista oli koodattu salakirjoitukseksi. Näin oli tehty esimerkiksi henkilötunnuksille. Sen sijaan nimet, osoitteet, syntymäpäivät ja luottokortin käyttötiedot olivat suojaamattomia.

Viranomaiset löysivät maanantaina hakkerin asunnosta laitteita, joille varastetut tiedot oli tallennettu. Naista odottaa jopa viiden vuoden tuomio ja 250 000 dollarin sakot, jos oikeus toteaa hänet syylliseksi.

Capital One arvioi, että tietomurto maksaa sille tänä vuonna 100–150 miljoonaa dollaria. Luottoyhtiö Equifax sopi viime viikolla 700 miljoonan dollarin korvauksista omassa tietomurtoskandaalissaan. Lähes 150 miljoonan asiakkaan tiedot päätyivät vääriin käsiin toissa vuonna.