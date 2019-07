Putin määräsi armeijan sammuttamaan Siperian valtavia maastopaloja – paloalueen kerrotaan olevan yhteensä 2,7 miljoonaa hehtaaria

Valtavat maastopalot riehuvat useilla alueilla pitkin Siperiaa ja Venäjän Kaukoitää. Valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan paloalue on yhteensä 2,7 miljoonaa hehtaaria ja savu on levinnyt satoihin asutuskeskuksiin. Useille alueille on julistettu hätätila. Vaikein tilanne on Tassin mukaan Siperiassa.

Maastopalojen savun kerrotaan peittäneen noin 500 asutuskeskusta yli 20 eri alueella ympäri maata. Savu on vaikuttanut sekä pieniin kyliin että suurempiin kaupunkeihin. Uutistoimisto RIA Novosti kertoo savun levinneen osin myös Mongoliaan. AFP:n mukaan savua levisi sunnuntaina myös Kazakstaniin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Krasnojarskin paloalueelle ollaan lähettämässä Tassin mukaan 10 Venäjän ilmavoimien IL-76-sotilaslentokonetta sekä 10 helikopteria, jotka tukevat maanpäällisiä sammuttajia pudottamalla vettä paloalueelle.

Palot riehuvat erämaassa

Viranomaiset ovat toistaiseksi vakuuttaneet, ettei maastopaloista ole suoraa vaaraa asutetuille alueille. Palojen kerrotaan riehuvan pääosin asumattomassa erämaassa, eikä kaikkia paloja edes yritetä sammuttaa.

Tassin mukaan tuhansia kilometrejä levinneet savupilvet ovat kuitenkin huolestuttaneet paikallisia. Erityisesti hengityselinten sairauksista kärsiviä on kehotettu välttämään turhaa liikkumista ulkona ja olemaan tuulettamatta asuntoja avaamalla ikkunoita.

Maastopalojen syynä pidetään kuumaa ja kuivaa kesää yhdistettynä ukkoseen ja kovaan tuuleen. Palojen synnyttämien päästöjen pelätään osaltaan kiihdyttävän ilmastonmuutosta ja arktisten alueiden sulamista.

Jutun lähteenä käytetty myös AFP:tä.