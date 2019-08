Republikaaniedustaja Ratcliffe perui ehdokkuutensa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajaksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina, että texasilainen republikaaniedustaja John Ratcliffe on perunut ehdokkuutensa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajaksi.

Trump oli aiemmin kertonut kaavailevansa Ratcliffea tehtävään. Trumpin mukaan Ratcliffe vetäytyi, koska häntä on kohdeltu mediassa epäreilusti.

– Sen sijaan että pitäisi kestää kuukausien ajan panettelua ja herjaamista, selitin Johnille kuinka kurjaa hänelle ja hänen perheelleen olisi sietää näitä ihmisiä. John päätti siksi jäädä kongressiin, jossa hän on tehnyt erinomaista työtä, Trump sanoi.

Texasilainen kongressiedustaja itse kertoi Twitterissä, että on pyytänyt Trumpia esittämään jotakuta muuta kansallisen tiedustelun johtajaksi.

Trump julkistaa pian uuden ehdokkaan

Ratcliffe on Trumpin vankka tukija, ja suunnitelma nimittää hänet kansallisen tiedustelun johtajaksi on herättänyt eritoten demokraattileirissä huolta tehtävän politisoitumisesta. Lisäksi Ratcliffe on saanut vain vaisusti tukea republikaaneilta, eikä ollut lainkaan varmaa, olisiko hän saanut senaatin äänestyksessä valintaan riittävän määrän ääniä.

New Yorkin demokraattisenaattori Chuck Schumer sanoi, että Ratcliffea ei olisi pitänyt harkita tehtävään lainkaan.

– Tämä noudattaa presidentti Trumpille tuttua kaavaa: nimitys päähänpistosta ilman konsultointia tai selvittelyä, sitten sotkun synnyttyä vetäytyminen pakon edessä, Schumer sanoi.

Trump kertoi julkistavansa pian uuden ehdokkaan pestiin, joka on vapautumassa, kun väistyvä johtaja Dan Coats jättää tehtävän tämän kuun puolivälissä. Coats aloitti kansallisen tiedustelun johtajana vuonna 2017.

Coatsin tehtävä Yhdysvaltain tiedusteluelinten johtajana ei ollut helppo Trumpin hallinnossa, sillä presidentti kyseenalaisti toistuvasti tiedusteluyhteisön näkemykset. Coats esimerkiksi varoitti usein julkisuudessa Venäjän vaalivaikuttamisesta, kun Trump samaan aikaan viittasi kintaalla Venäjän muodostamaan uhkaan.

Trump ja Coats olivat eri linjoilla monesta muustakin asiasta, esimerkiksi Pohjois-Koreasta. Trump sanoi uskovansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin luopuvan lopulta ydinaseista, kun taas Coats kertoi tiedusteluyhteisön näkemyksen olevan, ettei Kim luultavasti ikinä tekisi niin. Tämä ärsytti Trumpia.