Intia kehotti turisteja lähtemään Kashmirin alueelta – ihmisten kerrotaan rynnineen lentokentälle paniikissa

Intiassa tuhannet turistit ja opiskelijat ovat yrittäneet kiireessä saada paikkoja Kashmirin alueelta poistuvista liikennevälineistä, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina. Intian hallitus varoitti perjantaina terrorismin uhasta ja kehotti turisteja poistumaan alueelta välittömästi.

Jammun ja Kashmirin osavaltion paikallishallinto kertoi varoituksessaan uusista tiedustelutiedoista, jotka kertovat terroriuhkista suurelle hindupyhiinvaellukselle alueella. Alueelle oli viikonloppuna saapumassa tuhansia sotilasvahvistuksia.

Hallitus antoi myös toisen varoituksen, jossa se kehotti kyseisellä Himalajan laaksoalueella oleskelevia, muista osavaltioista kotoisin olevia opiskelijoita poistumaan alueelta.

AFP:n mukaan osavaltion pääkaupungin Srinagarin lentokentälle saapui lauantaina lukuisia alueella vierailleita. Joukossa kerrotaan olevan myös ulkomaalaisia. Useat heistä tulivat kentälle ilman lippua.

– Matkustajia, joiden oli määrä palata alueelta lähipäivin, on saapunut lentokentälle paniikissa, kertoi yhden Srinagarin ja Delhin väliä lentävän lentoyhtiön johtaja.

Kävijämäärät Jammun ja Kashmirin alueella ovat nousseet viime vuosina Amarnath Yatra -pyhiinvaelluksen myötä. Yli 300 000 hindua on vieraillut alueella katsomassa Himalajan vuoristossa sijaitsevaa jäästalagmiittipyhättöä.

Tavallisella turistiviisumilla ei alueelle mennä

Maan pääkaupungissa New Delhissä sijaitsevassa Suomen suurlähetystössä on seurattu tilannetta tarkasti. Suurlähetystön asiainhoitaja Erik af Hällström kertoi lauantaina STT:lle, että tilanne alueella on pysynyt jännitteisenä koko alkuvuoden.

Af Hällström kertoo, että hänen käsityksensä mukaan hallituksen kehotus koskee Kashmirin laakson aluetta, ei koko osavaltiota. Kehotus ei ole hänen mukaansa mitenkään erityisen poikkeuksellinen. Vastaavanlaisia kehotuksia tulee hänen mukaansa säännöllisesti.

– Tämä on suhteellisen normaalia ottaen huomioon, että tämä on erityinen alue. Intian hallitus myöntää erityislupia niille, jotka haluavat siellä vierailla, af Hällström kertoo.

Tavallisella turistiviisumilla ei alueelle edes mennä.

Asiainhoitajan mukaan osavaltion sisällä avoimet alueet ovat vaihdelleet tilanteesta riippuen. Joissain osissa kiellot ovat kuitenkin pysyvämpiä.

– Alueella, josta on kiistelty Pakistanin kanssa, on todella vaikea käydä, eikä sinne päästetä. Siellä on tiepoliiseja, ja oikeastaan voidaan sanoa, että osassa Jammusta ja Kashmirista eletään poikkeusolosuhteita, af Hällström kertoo.

Turistien käynti alueella harvinaista

Suomen kansalaisten on hyvä olla af Hällströmin mukaan tietoisia alueen tilanteesta, jos he suunnittelevat vierailua Intiaan tai erityisesti Pohjois-Intiaan. Hänen mukaansa alueelle on kuitenkin vaikeata päätyä vahingossa.

– Aika harvinaista, että turistit pyrkivät sinne. Useimmat turistit, jotka tulevat Intiaan, haluavat mennä Goalle. Jotkut Etelä-Intian kohteet ovat myös aika suosittuja, esimerkiksi Kerala, ja sitten tietysti Taj Mahal ja muut kulttuurikohteet, hän kertoo.

Suomen kansalaisilta on tullut Intiaan muutamia satoja matkustusilmoituksia. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle aiemmin, että matkustusilmoituksissa ei ole juurikaan määritelty erityisiä alueita vierailuille, vaan alueeksi on kerrottu Intia ja joissakin tapauksissa myös muita alueen maita.

– En voi taata, etteikö alueella olisi suomalaisia tai etteikö joku olisi mennyt sinne. Mutta emme ole saaneet yhtään ilmoitusta tai avustuspyyntöä, af Hällström kertoi lauantaina.

Asiainhoitaja kertoo, että tilanteen seurantaa jatketaan ja tarpeen tullen on luvassa päivityksiä sosiaalisessa mediassa ja suurlähetystön kotisivuilla.

Päivittäin uutisia kuolonuhreista

Alueella oli helmikuussa yhteenotto Pakistanin ja Intian välillä, eivätkä jännitteet ole helpottaneet tämän jälkeen. Tuolloin Intia hyökkäsi af Hällströmin mukaan hävittäjillä Pakistanin puolelle. Pakistan teki vastahyökkäyksen.

STT on aiemmin keväällä kertonut, että maat ampuivat alas toistensa hävittäjät. Yhteenotto on ollut yksi vakavimmista valtioiden välisistä vuosiin.

Af Hällströmin mukaan koko Intian hallinnoima Jammun ja Kashmirin osavaltio oli tuolloin poikkeustilassa.

Af Hällström kertoo, että alueella sijaitsevan aselepolinjan läheisyydestä kantautuu uutisia yhteenotoista ja kuolonuhreista melkein päivittäin. Linja on hänen mukaansa kuitenkin tiukasti valvottua aluetta sekä Intian että Pakistanin puolelta.

– Se on sotilasaluetta ja sinne ei helposti pääse.

Vaikka Intian hallituksen kehotus ei tavallisen Intian-matkailijan elämään välttämättä vaikuta, ei af Hällström halua vähätellä alueen tilannetta.

– Jammun ja Kashmirin tilanne on aina jännittynyt ja se voi milloin tahansa kehittyä huonompaan suuntaan. Seuraamme tilannetta erittäin tarkasti. En halua sanoa, että nyt päällä oleva tilanne ei olisi vakava.

"Tarpeetonta paniikkia luotu huhujen pohjalta"

Intian armeijaa Kashmirin alueella johtava Kanwal Jeet Singh Dhillon kertoi perjantaina, että pyhiinvaellusreitin varrelta on löytynyt muun muassa kiikarikivääri ja miina, joissa on Pakistanin merkinnät.

– Tämä on todiste pakistanilaisten aikeista hyökätä Yatraa vastaan, sanoi Singh.

Intia ja Pakistan jakoivat Kashmirin, kun maat itsenäistyivät vuonna 1947. Kumpikin valtio kokee alueen omakseen ja valtiot ovat sotineet alueesta muutamaan otteeseen.

Alueelle lähetettiin Intian hallituksen mukaan viikko sitten 10 000 sotilaan verran lisäjoukkoja. Mediatietojen mukaan alueelle olisi tämän jälkeen lähetetty lisäjoukkoja vielä 25 000 sotilasta. Hallitus on kieltäytynyt kommentoimasta uusien lisäysten tarkkaa määrää.

Singhin alaisuudessa alueella on 500 000 sotilasta.

Alueen poliittiset johtajat pelkäävät joukkojen lisäyksen olevan merkki siitä, että hindunationalistinen hallitus saattaa yrittää viedä Kashmirin perustuslaillisen erityisaseman. Vain osavaltiossa asuvat voivat ostaa maata alueella. Jos erityisasema poistetaan, voi tämä poliitikkojen mukaan johtaa lisäongelmiin alueella.

Jammun ja Kashmirin kuvernööri Satya Pal Malik on sanonut, että alueella on luotu huhujen pohjalta tarpeetonta paniikkia.