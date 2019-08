Ostoskeskuksessa ammuttu Texasin El Pasossa – useita kuollut, kertoo CNN

Yhdysvalloissa useita on kuollut ampumavälikohtauksessa Texasin El Pasossa, kertoo CNN . Ampuminen tapahtui Cielo Vistan ostoskeskuksessa sijaitsevassa Walmart-tavaratalossa.

El Pason pormestarin kansliapäällikkö Olivia Zepeda on CNN:n mukaan kertonut, että useita olisi kuollut luoteihin. Hänen mukaansa epäillyt olisi myös otettu kiinni.

CNN:n mukaan poliisin edustaja on kertonut toimittajille, että ainakin yksi ihminen on pidätetty ja useita on viety sairaalaan. Hänen mukaansa viranomaiset eivät usko tilanteesta aiheutuvan enää vaaraa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Poliisi kertoi aiemmin Twitterissä, että he ovat saaneet useita ilmoituksia, joissa kerrotaan useista ampujista. Poliisi kertoi tapahtuneesta Twitterissä paikallista aikaa hieman kello kahden jälkeen iltapäivällä.

Paikallinen tv-kanava KTSM kertoi aiemmin, että 18:aa ihmistä on ammuttu, mutta ei kertonut mitään heidän vammojensa laadusta.

Pormestarin kanslia kertoi CNN:lle, että yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI olisi myös matkalla paikalle.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Beto O'Rourke tviittasi tilanteen olevan sydäntäsärkevä. O'Rourke on alueen entinen kongressiedustaja.