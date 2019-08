Ruotsissa ex-ministeriä syytetään seksuaalisesta häirinnästä

Ruotsissa syyttäjä on nostanut syytteen seksuaalisesta häirinnästä entistä maatalousministeriävastaan. Syyttäjä kertoi asiasta Expressen -lehdelle maanantaina.

Haastehakemus on syyttäjä Lena Kastlundin mukaan jätetty Tukholman käräjäoikeudelle. Kastlund kertoo, että kyse on kolmesta eri tapahtumasta vuosina 2016, 2017 ja 2018. Asianomistajina on kolme naista.

Erlandsson on kiistänyt syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään.

Keskustapuoluetta edustava Erlandsson toimi maatalousministerinä vuosina 2010–2014. Kun esitutkinta asiassa alkoi, Erlandsson jätti tehtävänsä valtiopäivillä puolueensa kehotuksesta.

Syyttäjän mukaan tapauksen käsittely alkanee käräjäoikeudessa syksyllä.