Legendaarinen Spitfire nousi siivilleen – tavoitteena lentää maailman ympäri

Toisen maailmansodan aikaisella Spitfire-hävittäjäkoneella yritetään ensimmäistä kertaa lentää maailman ympäri. Matka alkoi maanantaina Britanniasta, ja matkaa kahdelle lentäjälle karttuu yli 40 000 kilometriä.

Suunniteltuja pysähdyksiä koneelle kertyy lähemmäs sata.

Spitfire-koneita on valmistettu kaikkiaan noin 20 000, joista puolensataa on vielä lentokelpoisia. Maailmanympärilentoon lähtenyt 76-vuotias kone on entiseen hohtoonsa puunattu, mutta aseista riisuttu.

Nyt matkaan lähtenyt hävittäjä osallistui toisessa maailmansodassa yli 50 tehtävään. Sitä säilytettiin museossa, kunnes päätettiin kunnostaa muutama vuosi sitten.

Koneesta poistettiin myös sotilaskoneen väri. Nyt kone kimmeltää alumiinin hopeisena.

Hävittäjä suuntaa aluksi pohjoiseen kohti Islantia, josta matka jatkuu Pohjois-Amerikkaan ja sieltä kohti Aasiaa.

– On fantastista nähdä hopeisen Spitfiren lentävän Golden Gaten, Vapaudenpatsaan ja Gizan pyramidien yllä, toinen matkan lentäjistä, Steve Brooks, sanoi ennen lentoa uutistoimisto AFP:lle.