New York Timesin lähdetiedot: Itsemurhan vankisellissä tehnyttä Epsteiniä ei tarkkailtu asianmukaisesti

Seksuaalirikoksista syytetyn upporikkaan yhdysvaltalaisen liikemiehenkuolema vankisellissä on herättänyt kummastusta ja kysymyksiä. Kuoleman jälkeen on levinnyt myös salaliittoteorioita, joista yhden Yhdysvaltain presidenttijakoi Twitter-tilillään . Trump on kuulunut Epsteinin lähipiiriin.