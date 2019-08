Kiinan Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä kasvoi, ihmisiä on edelleen kateissa

Lekima-taifuuni on tehnyt rajuja tuhoja Kiinassa. Yli miljoona ihmistä on evakuoitu myrskyn tieltä. LEHTIKUVA / AFP

Kiinaan iskeneen Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä on kasvanut 44:een, kertoo valtiollinen televisiokanava CCTV. Lisäksi yli miljoona ihmistä on evakuoitu myrskyn tieltä, ja ainakin 16 ihmistä on kateissa.