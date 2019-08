Hongkongin poliisi varautuu mielenosoitusten jatkumiseen vesitykein

Hongkongissa poliisi on tuonut kaduille vesitykkejä osana pyrkimyksiään hajottaa yli kaksi kuukautta kestäneet mielenosoitukset. Jo aiemmin poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja kumiluoteja.

Valvontakameroilla varustetut vesitykkiajoneuvot on tuotu kaduille sen jälkeen kun poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen useissa eri paikoissa Hongkongissa eilen. Poliisi käytti kyynelkaasua ostoskaduilla ja metroasemilla, ja mielenosoittajat vastasivat heittelemällä tiiliskiviä ja suihkuttamalla mellakkapoliiseja palosammuttimia ja vesiletkuja käyttäen.

Viranomaisten mukaan 45 ihmistä loukkaantui yhteenotoissa, ja heistä kahden tila on vakava.

Poliisi on myös pidättänyt mielenosoittajia. Aktivistien mukaan siviiliasuiset, protestiliikkeen tunnusväriin mustaan pukeutuneet poliisit ovat liittyneet joukkoon ottaakseen mielenosoittajia kiinni.

Lentoyhtiö osana kiistelyä

Poliisia on syytetty liiallisen voiman käytöstä mielenosoittajia vastaan. Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo yli kaksi kuukautta, ja alun perin ne kutsuttiin koolle vastustamaan kiisteltyä luovutuslakia. Laki olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan, mutta mielenosoitusten myötä ehdotuksesta luovuttiin.

Sittemmin mielenosoitukset ovat kuitenkin laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Vesitykkejä tänään esitelleen poliisin edustajan mukaan tykkejä käytetään vain "laajamittaisen yleisen häiriköinnin" sattuessa, jos ihmisiä loukkaantuu, omaisuutta tuhotaan tai yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuu vakavaa uhkaa.

Manner-Kiina on tiukasti tuominnut mielenosoitukset. Myös hongkongilainen lentoyhtiö Cathay Pacific on päätynyt ristituleen, sillä Kiinan ilmailuviranomainen on vaatinut yhtiöltä listaa henkilöstöstä, joka on mukana Manner-Kiinan ilmatilassa kulkevilla lennoilla ja kieltänyt "laittomiin mielenosoituksiin" osallistuneiden työnteon.

Lentoyhtiö on ilmoittanut, että se on pakko noudattaa uusia sääntöjä, koska Kiina on sen toiminnoille erittäin tärkeä. Yhtiö on myös irtisanonut joitakin työntekijöitään ja varoittanut henkilöstöä mielenosoituksiin osallistumisen tai niiden tukemisen seurauksista.