Kiinan turvallisuusjoukot järjestivät suuren paraatin vain kilometrien päässä Hongkongista – Kiinan lehdistö uhkaa joukkojen vyöryvän itsehallintoalueelle minä hetkenä hyvänsä

Kiina on järjestänyt suurieleisen, tuhansien puolisotilaallisten joukkojen paraatin lähellä Hongkongin rajaa Shenzhenin kaupungissa, paikalla ollut AFP:n toimittaja kertoo. Kiinan äänenkannattajalehdet kertovat, että keskussotilaskomission alaisuudessa toimivat aseelliset poliisivoimat kokoontuu paraikaa Shenzhenissä.

Esimerkiksi Kansan päivälehden mukaan aseelliset poliisivoimat vastaa mielenosoitusten ja sekasorron hallinnasta, terrorismin torjunnasta ja muista kansallisista turvallisuusuhista.

Kiina on jatkanut kovaa kielenkäyttöä Hongkongin demokratiaa puolustavista protesteista, jotka ovat jatkuneet kymmenen viikkoa. Kiinan valtion tiedottajan mukaan Kiina tuomitsee voimakkaasti "terrorisminkaltaiset toimet".

AFP:n toimittajan mukaan Shenzhenin kaupungin urheilustadionille oli torstaina kokoontunut Kiinan lippua heiluttavia maastoasuun pukeutuneita poliiseja. Kaupunkikuvassa näkyi kymmenittäin panssaroituja ajoneuvoja ja liikkeellä oli runsaasti moottoripyörillä liikkuvia poliisijoukkoja.

Kiinalaisen Global Times -lehden päätoimittaja Hu Xijin kirjoitti, että poliisien läsnäolo Shenzhenissä viestii Kiinan aikomuksista.

– Jolleivat he (mielenosoittajat) vetäydy jyrkänteen reunalta, vaan jatkavat pidemmälle kriittisen pisteen yli, valtion voima voi tulla Hongkongiin minä hetkenä hyvänsä, Hu kirjoitti.

Vaikka Kiina on ottanut mielenosoituksiin vahvasti kantaa viime aikoina, pitävät asiantuntijat Kiinan väliintuloa Hongkongissa edelleen epätodennäköisenä. Kiina ei ole puuttunut sotilaallisesti Hongkongin asioihin sen jälkeen, kun Hongkong palautettiin Kiinan vallan alle 1997.

Kiinan turvallisuusjoukkojen vahvistuminen Hongkongin vastaisella rajalla on aiemmin havaittu myös satelliittikuvista. Paraati järjestettiin urheilustadionilla, joka on vain noin seitsemän kilometrin päässä Hongkongin rajasta.

Trump jatkoi kiistanalaista tviittailua

Yhdysvaltain ulkoministeriö on ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että Kiina on siirtänyt turvallisuusjoukkojaan Hongkongin rajalle. Ministeriö on kehottanut Manner-Kiinaa kunnioittamaan Hongkongin alueen autonomiaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin jatkoi ulkoministeriön linjasta poikkeavaa kommentointiaan Hongkongin kärjistyneestä tilanteesta. Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping voi ratkaista väkivaltaiseksi yltyneen pattitilanteen "inhimillisesti".

– En epäile yhtään, etteikö presidentti Xi haluaisi nopeasti ja inhimillisesti ratkaista Hongkongin ongelman, Trump tviittasi.

Hän myös ilmeisesti ehdotti henkilökohtaista tapaamista Xin kanssa, mutta ei tarkentanut asiaa.

Trump on jo aiemmin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Presidenttiä on syytetty siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.

Esimerkiksi ulkopolitiikan asiantuntija Thomas Wright syytti Trumpia siitä, että tämä on näyttänyt vihreää valoa sille, että Kiina voisi puuttua Hongkongin mielenosoituksiin. Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän joukkonsa tukahduttamaan protestiliikkeen.