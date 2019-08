Brittilehti: Vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta

Ainoastaan 34 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaa viime kuussa nimitetyn pääministerin Boris Johnsonin rysäyttävän Britannian ulos EU:sta ilman sopimusta. Tulos on lehden mukaan ristiriidassa Johnsonin aikaisempien lausuntojen kanssa. Hän on kertonut, että hänellä on valtuutus sopimuksettomaan eroon.

Vastaajat ovat myös varsin pessimistisiä pääministerin mahdollisuuksista neuvotella uusi sopimus. Vain 19 prosenttia uskoo hänen onnistuvan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kyselytutkimuksen teki BMG Research. Kyselyyn vastasi 1 515 aikuista.