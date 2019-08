Italialaissyyttäjät ovat aloittaneet tutkinnan Open Arms -hyväntekeväisyysaluksen rantautumiseen liittyvistä tapahtumista. Maan sisäministerin Matteo Salvinin kerrotaan estäneen siirtolaisia kuljettaneen aluksen tulon satamaan.

Open Arms -pelastusalus on ankkuroituna Lampedusan saaren lähellä. Aluksella on 134 siirtolaista, joista noin 30 on lapsia.

Rikospoliisi otti rannikkovartioston päämajasta lauantaina haltuunsa arkistomateriaaleja sisäministerin ja pelastuspalvelujen välisestä viestinnästä. Tarkoituksena on varmistaa, kuka on estänyt aluksen rantautumisen, kertoi Repubblica-lehti AFP:n mukaan.

