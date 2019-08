Villien afrikannorsujen telkeäminen eläintarhoihin ollaan kieltämässä

Luonnosta kiinniotettujen afrikannorsujen vieminen eläintarhoihin ollaan näillä näkymin kieltämässä. Asiaa vie eteenpäin maailmanlaajuinen villieläinten kauppaa sääntelevä kokous.

Kokouksessa läsnä olleet maat äänestivät asiasta Genevessä sunnuntaina. Enemmistö maista äänesti kiellon puolesta, mutta asian käsittely on vielä kesken.

Äänestyksessä 46 maata kannatti ehdotusta, 18 vastusti ja 19 pidättäytyi äänestämästä. Kielto vaatii vielä kaikkien kokoukseen osallistuneiden maiden hyväksynnän ennen kuin voi se voi tulla voimaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

"Päätös säästää lukemattomia norsuja"

Eläinten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat arvostelleet villinorsujen pitämistä vankeuden kaltaisissa olosuhteissa julmaksi. Järjestöt uskovat, että kielto suojelee lukuisia norsuja.

– Päätös säästää lukemattomia norsuja siltä, että ne revittäisiin irti perheistään villistä luonnosta ja pakotettaisiin viettämään koko elämänsä vangittuina eläintarhojen ala-arvoisissa olosuhteissa, Humane Society International -järjestön villieläinasiantuntija Iris Ho totesi.

World Animal Protection -järjestön edustaja Cassandra Koenen puolestaan totesi, että päätös on valtava askel oikeaan suuntaan.

– Alustava päätös on valtava tunnustus sille asialle, että norsut eivät kuulu viihdeteollisuuteen, Koenen totesi tiedotteessa.

Kanta romahtanut

Tarkkaan ottaen äänestyksessä käsiteltiin sitä, että villejä afrikannorsuja saisi jatkossa ottaa kiinni vain siinä tapauksessa, että niitä on tarkoitus pitää suojelualueilla luonnollisissa elinympäristöissään. Jos käytäntö tulee voimaan, samalla loppuisi villinorsujen vieminen eläintarhoihin tai muihin viihdekeskittymiin.

Norsut ovat jo pitkään olleet kaiken kaupankäynnin ulkopuolella Afrikan mantereen länsi-, keski- ja itäosissa. Afrikan eteläosissa elävien norsujen kiinniottaminen on kuitenkin ollut osittain sallittua.

Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan afrikannorsuja on jäljellä noin 415 000 yksilöä, kertoo WWF. Järjestön mukaan norsujen määrä on romahtanut vuosikymmenessä yli 110 000 yksilöllä. Kanta on pienentynyt muun muassa salametsästyksen takia.