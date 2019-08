Trump vahvisti halunsa ostaa Grönlannin: "Olemme puhuneet siitä"

Presidentti Trump sanoi, että Grönlanti on strategisesti kiinnostava ja että hän aikoo keskustella asiasta Tanskan kanssa. Trump on menossa syyskuun alussa vierailulle Tanskaan. Kuvassa Kulusukin asukkaita Grönlannissa. LEHTIKUVA / AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut huhut siitä, että hän on kiinnostunut ostamaan Grönlannin Tanskalta. Wall Street Journal kertoi lähdetietoihin perustuen torstaina, että Trump on pitänyt ostoaikeita esillä useissa keskusteluissa avustajiensa kanssa.

Trump kertoi, että asiasta on keskusteltu, mutta ettei saaren ostaminen ole hänen hallintonsa tärkeysjärjestyksessä korkealla. Presidentti sanoi, että Grönlanti on strategisesti kiinnostava ja että hän aikoo keskustella asiasta Tanskan kanssa. Trump on menossa syyskuun alussa vierailulle Tanskaan.