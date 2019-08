Kurdiviranomaiset ovat luovuttaneet neljä äärijärjestö Isisiin kytköksissä ollutta lasta Saksaan. Kurdien edustajan mukaan kolme lapsista on orpoja ja neljäs on menettänyt isänsä ja on sairas.

Kurdien valvonnassa olevalla al-Holin leirillä Syyrian koillisosassa on arviolta 73 000 naista ja lasta. Heidän joukossaan on ainakin yksitoista suomalaisnaista, joilla on yhteensä yli 30 lasta. Joitakin lapsia on aikaisemmin palautettu muun muassa Belgiaan ja Ranskaan. Mainos alkaa Mainos päättyy --- Korjattu aiempaa uutista klo 16.37: kyseessä eivät ole ensimmäiset Eurooppaan palautetut Isis-lapset.