Gran Canarian suositulla lomasaarella riehuva maastopalo jatkaa leviämistään. Paikallisviranomaisten mukaan jo noin 9 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan, ja palo on tuhonnut 10 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi sata ihmistä on jäänyt eristyksiin Artenaran kulttuurikeskukseen, jonka alueelle ei tällä hetkellä pääse.

Espanjalle kuuluvalle saarelle on saapunut satoja uusia pelastustyöntekijöitä. Tällä hetkellä tuhoisan palon sammuttamiseen osallistuu jo yhteensä 1 000 ihmistä. Lisäksi 14 sammutushelikopteria ja -lentokonetta yrittää saada paloa hallintaan.