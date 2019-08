Italian hallituksen kohtalo voi ratketa tänään – "Hulluin kriisi maailmassa"

Italian hallituksella on tänään edessään kohtalonpäivä, kun pääministeri Giuseppe Conte astuu senaatin eteen puhumaan.

Yhtenä vaihtoehtona pidetään sitä, että Conte ilmoittaa eroavansa turbulenssiin ajautuneen poliittisen tilanteen takia.

Italia upposi poliittiseen kriisiin elokuun 8. päivänä, kun äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini ilmoitti vetäytyvänsä koalitiosta ja haluavansa uusia vaaleja.

Jos Conte ei eroa, Salvinin odotetaan vaativan epäluottamusäänestystä.

Molemmat vaihtoehdot voivat panna lopun Italian vain 14-kuukautiselle hallitukselle.

– Hulluin kriisi maailmassa, linjaa italialainen La Stampa -sanomalehti.

Conten odotetaan puhuvan tänään senaatille kello 16 Suomen aikaa.

Salvinin maahanmuuttovastainen Lega-puolue on johtanut mielipidemittauksia jo kuukausia ja Salvinin uskotaan haluavan käyttää korkeita kannatuslukuja hyväkseen. Jos ennenaikaiset vaalit järjestetään lokakuussa, Salvinin Lega-puolueen arvioidaan saavan 36–38 prosenttia äänistä.

Jos Salvinista tulee pääministeri, Lega luultavasti muodostaisi koalition maahanmuuttovastaisen ja konservatiivisen Italian veljet -puolueen kanssa tai mahdollisesti Silvio Berlusconin keskusta-oikeistolaisen Forza Italia -puolueen kanssa

Poliittinen kriisi on herättänyt huolta myös Italian taloudesta. Italian valtionvelka on 132 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suhde on Euroopan unionin toiseksi suurin heti Kreikan jälkeen.

Italian poliittinen tilanne on lisäksi nostanut Italian valtionvelan korkoa. Italialaisen Il Sole 24 Ore -talouslehden mukaan maa on kesäkuusta 2018 lähtien maksanut valtiovelastaan viisi miljardia euroa lisää korkoa epävakaan poliittisen tilanteen takia.