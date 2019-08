Brasiliassa on syttynyt perjantain ja lauantain välillä satoja uusia metsäpaloja. Paloja sammuttamaan on lähetetty yli 43 000 sotilasta, joista ensimmäiset ovat jo aloittaneet työnsä Rondonian osavaltiossa Amazonilla.

Sotilailla on apunaan kaksi Hercules C-130 -sammutuskonetta. Koneet voivat pudottaa paloihin kerrallaan tuhansia litroja vettä.

Tuoreiden laskelmien mukaan Brasiliassa on tänä vuonna syttynyt jo liki 80 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on syttynyt tai sytytetty Amazonin alueella.

