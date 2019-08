Hongkongin viikonloppuisissa mielenosoituksissa otettu kiinni 29 ihmistä, joukossa 12-vuotias

Hongkongin poliisi sanoo ottaneensa kiinni 29 ihmistä viikonlopun mielenosoituksissa, kertoo brittilehti Guardian . Guardianin mukaan joukossa on myös 12-vuotias lapsi.

Kiinni otettujen kerrotaan olevan 12–48-vuotiaita.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi pidätti mielenosoittajia laittomasta kokoontumisesta, aseiden hallussapidosta sekä poliisin pahoinpitelystä epäiltynä. Hongkongilaisen South China Morning Postin mukaan pidätettyjä olisi jopa 36. Lehti kertoo myös, että 15 poliisia olisi loukkaantunut viikonlopun tapahtumissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Väkivaltaisuudet kärjistyivät erityishallintoalueen protestien ympärillä entisestään sunnuntaina. Mielenosoittajat heittivät Guardianin mukaan poliisia tiilillä ja polttopulloilla Tsuen Wanin kaupunginosassa. Poliisi ampui mielenosoittajia vesitykillä ja kyynelkaasulla.

South China Morning Postin mukaan kaduilla nähtyjen kahden ajoneuvon katoille asennetut vesitykit voivat ampua minuutissa jopa 1 200 litraa vettä 50 metrin etäisyydelle.

Lehti kertoo, että veteen voi myös sekoittaa kyynelkaasua tai esimerkiksi nestemäistä väriainetta, joka auttaisi poliisia tunnistamaan tekijät heidän kaikottuaan paikalta. Hongkongin poliisi ei kuitenkaan käyttänyt väriainetta sunnuntaina.

Poliisit vetivät aseensa esiin

AFP:n mukaan kuuden poliisin ryhmä veti myös aseensa esiin, kun yksi poliiseista kaatui maahan ja joutui väkivallan kohteeksi. Yksi poliiseista ampui ilmaan varoituslaukauksen. Tämän uskotaan olleen ensimmäinen poliisin ampuma laukaus kuukausia kestäneiden mielenosoitusten aikana.

Varoituslaukauksen ampuminen herätti vastustusta sosiaalisessa mediassa, koska poliisin edustaja oli tuoreeltaan ehtinyt ylistää mellakkapoliisin sunnuntaisia toimia rohkeina ja hillittyinä.

– Jos poliisit eivät kykene hallitsemaan tunteitaan, kuinka he voivat olla rohkeita ja hillittyjä, AFP kertoo yhden Facebook-käyttäjän kommentoineen.

South China Morning Postin mukaan Hongkongin paikallishallinto tuomitsi mielenosoitusten lisääntyneen väkivallan voimallisesti maanantaina.

Alkavalle viikolle on suunniteltuna mielenosoituksia lähes päivittäin. Lauantaina on määrä järjestää seuraava iso mielenilmaus.

Myös korkeat asuinkustannukset hiertävät

Mielenosoitukset alkoivat kesän alussa kiistellyn lakialoitteen vuoksi. Ehdotettu laki olisi sallinut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakialoite laitettiin jäihin, mutta mielenilmaukset jatkuivat ja muuttuivat Manner-Kiinan tukemaa paikallishallintoa vastustavaksi ja demokraattisia uudistuksia vaativaksi liikehdinnäksi.

Mielenosoittajat ovat laajalti nuorempaa ikäpolvea ja heidän ahdistuksensa on kärjistynyt myös erityishallintoalueen taivaita hipovien asuinkustannusten sekä työpaikkojen puutteen vuoksi. Mielenosoittajien mukaan alueen tulevaisuus on vaakalaudalla ja Kiinan hallinto on nakertamassa pois hongkongilaisten ainutlaatuisia oikeuksia.

Viime viikolla hallintojohtaja Carrie Lam antoi epämääräisiä lupauksia, että vuoropuhelu kriisin ratkaisemiseksi aiotaan aloittaa. Mielenosoittajat ovat vaatineet Lamin eroa.

Metroa syytettiin mielenosoittajien kyyditsemisestä

Suuret hongkongilaisyritykset ovat joutuneet Manner-Kiinan kynsiin, kun osa niiden työntekijöistä on osoittanut tukeaan mielenosoituksille. Näiden joukkoon kuuluu muun muassa kaupungin metrojärjestelmä MTR, jota on syytetty mielenosoittajien kyyditsemisestä mielenosoituspaikkojen välillä. Jouduttuaan Kiinan valtionmedian kritiikin kohteeksi MTR on sulkenut metroasemia suunniteltujen mielenosoitusten lähettyvillä.

Toinen esimerkki on silmätikuksi joutunut Cathay Pacific -lentoyhtiö. Osa yhtiön työntekijöistä osallistui mielenosoituksiin tai antoi tukensa mielenosoittajille, ja Kiinan ilmailuviranomainen alkoi ladella tapahtuneen johdosta ehtoja yhtiölle. Tapahtumien seurauksena yhtiön toimitusjohtaja Rupert Hogg sekä asiakkuus- ja liiketoimintajohtaja Paul Loo jättivät tehtävänsä.

Manner-Kiina on jatkuvasti koventanut puheitaan, ja armeija on maalaillut muutaman viikon takaisella propagandavideolla kuvaa muun muassa tankkien vyöryttämisestä kaduille.

Kiinan hallinto on hyödyntänyt pelottelun, propagandan ja taloudellisen paineen yhdistelmää mielenosoitusten tukahduttamiseksi. Liike on kutsunut Manner-Kiinan strategiaa "valkoiseksi terroriksi".