Entinen Hollywood-tuottaja Harvey Weinstein saa kaksi uutta syytettä seksuaalisesta häirinnästä. Hän oli jo ennestään syytteessä epäiltynä kahdesta muusta seksuaalirikoksesta.

Tuomari lykkäsi Weinsteinin oikeudenkäynnin alkua ensi kuulta ensi vuoden tammikuulle.

67-vuotiasta Weinsteinia on aiemmin syytetty raiskauksesta, jonka kerrotaan tapahtuneen vuonna 2013. Weinsteinia on syytetty myös siitä, että hän olisi pakottanut tuotantoassistentin vastaanottamaan häneltä suuseksiä vuonna 2006. Weinstein on kiistänyt syytökset.

Väitti naisten toimineen vapaahtoisesti

Weinsteinin seksuaalirikossyytöksistä alkoi lähes kaksi vuotta sitten valtaisa kohu, joka myös kiihdytti naisten ruumiillista koskemattomuutta puolustavan me too -kampanjan esiinmarssia.

Useat yhdysvaltalaislehdet paljastivat pari vuotta takaperin, että Hollywoodissa vuosikymmenet vaikuttanut elokuvamoguli Harvey Weinstein oli käyttäytynyt lukuisia naisia kohtaan törkeästi. Esimerkiksi näyttelijät Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja myöhemmin myös Uma Thurman kertoivat kuuluneensa Weinsteinin uhreihin, joita kaikkiaan kerrotaan olleen kymmenittäin.

Weinstein myönsi käyttäytyneensä epäsopivasti, pyysi anteeksi ja kertoi hakeneensa ja saaneensa apua ongelmiinsa. Hän kuitenkin kielsi, että olisi syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun tai muihin rikoksiin.

Weinsteinin mukaan hänen naiskumppaninsa olivat olleet vapaaehtoisesti intiimissä kanssakäymisessä. Useat naiset kuitenkin kertoivat Weinsteinin raiskanneen heidät. Seurauksena oli poliisitutkintoja sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa.

Oscar-palkittu elokuvatuottaja sai potkut omasta yrityksestään, joka sittemmin hakeutui konkurssiin. Weinstein erotettiin myös Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä.