Ilmastoaktivisti Greta Thunberg: Trumpin on kuunneltava tiedettä

New Yorkiin saapunut ilmastoaktivisti Greta Thunberg vaatii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kuuntelemaan tiedettä.

– Minun viestini hänelle on, että kuuntele tiedettä, ja hän ei selvästikään tee niin, Thunberg sanoi toimittajille pian sen jälkeen, kun oli saapunut New Yorkiin.

Thunberg myös totesi, että sodan luontoa vastaan on loputtava.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Se on musertavaa ja niin kamalaa. Sitä on vaikea kuvitella. Palot ovat selvä merkki siitä, että meidän on lopetettava luonnon tuhoaminen, Thunberg sanoi, kun häneltä kysyttiin näkemystä Amazonilla riehuvista metsäpaloista.

Ruotsalainen Thunberg nousi maihin North Cove Marinan venesatamassa Manhattanille myöhään keskiviikkona Suomen aikaa. Vastassa häntä oli toimittajien lisäksi hurraava väkijoukko.

Malizia II -alus, jolla Thunberg matkusti Atlantin yli, saapui New Yorkin edustalle jo aiemmin päivällä, mutta alus odotti tuntikaupalla pääsyä tulli- ja passintarkastukseen.

Lentämistä karsastavan 16-vuotiaan Thunbergin matka valtameren yli alkoi noin kaksi viikkoa sitten Englannin Plymouthista. Thunberg matkasi YK:n ilmastohuippukokoukseen, joka järjestetään New Yorkissa syyskuussa.

Myöhemmin joulukuussa Thunberg osallistuu Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen Chilessä.