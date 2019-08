Johnson lupasi kiihdyttää neuvotteluja uudesta brexit-sopimuksesta

Britannian pääministeri Boris Johnson lupaa kiihdyttää neuvotteluja uudesta brexit-sopimuksesta EU:n kanssa. Johnsonin mukaan neuvottelijat tapaavat ensi kuussa kahdesti viikossa.

– Keskusteluni EU-johtajien kanssa ovat rohkaisseet minua uskomaan, että halua vaihtoehdoista keskustelemiseen on. Nyt kummankin osapuolen on kiihdytettävä tahtia, Johnson sanoi.

EU:n edustajien mukaan Britannian toivotaan tuovan neuvottelupöytään uusia, konkreettisia ehdotuksia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Johnson on vaatinut niin sanotun backstopin poistamista. EU.n mukaan backstop on välttämätön Irlannin suojelemiseksi. Backstopin tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä brexitin jälkeenkin.

Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.

Johnsonin mukaan Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, syntyipä uusi erosopimus tai ei. Johnson on saanut kuningattarelta luvan jäädyttää Britannian parlamentin työskentely lähes heti sen alettua ensi viikolla.

Johnsonin mukaan jäädytys on välttämätön, jotta hänen hallituksensa ehtii valmistella maan tulevaa politiikkaa EU-eron jälkeen.

Pääministerin vastustajat ovat luvanneet haastaa istuntokauden lykkäämisen oikeudessa. Heidän mukaansa pääministerin tavoitteena on estää keskustelu brexitistä. Johnsonin mukaan keskusteluun on runsaasti aikaa syyskuun puolivälin jälkeen.