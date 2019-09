Maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voittamassa kahdet osavaltiovaalit itäisessä Saksassa

Saksassa maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on ottamassa selvän voiton alueparlamentin vaaleissa Brandenburgin ja Saksin osavaltioissa, kertoi saksalaisen ARD-kanavan ennuste.

Ennusteen mukaan Brandenburgissa suurin puolue olisivat sosiaalidemokraatit (SPD) ja Saksissa kristillisdemokraatit (CDU). Kummassakin osavaltiossa AfD kasvattaisi kannatustaan merkittävästi ja nousisi toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Brandenburgissa AfD:n kannatus olisi ennusteen mukaan 22,5 prosenttia, eli noin kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Saksissa AfD:n kannatus olisi 27,5 prosenttia, mikä tarkoittaisi lähes 18 prosenttiyksikön harppausta viiden vuoden takaisista vaaleista.

Liittokansleri Angela Merkelin hallitukseen kuuluvat CDU ja SPD ovat ennusteen mukaan kärsimässä vaalitappion kummassakin osavaltiossa. Brandenburgin ja Saksin osavaltiovaalien tulokset ovat jälleen uusi isku Merkelin hallitukselle, joka on natissut liitoksissaan etenkin SPD:n romahtaneen kannatuksen vuoksi.

Vihreät on kasvattamassa kannatustaan kymmenen prosentin tuntumaan molemmissa osavaltioissa. Vihreät siis etenee myös itäisessä Saksassa, vaikka puolueen kannatus on idässä matalampi kuin koko maan tasolla. Valtakunnallisesti vihreät on jo Saksan toiseksi suosituin puolue.

Ensimmäiset tulosennusteet Brandenburgin ja Saksin osavaltiovaaleista julkaistiin kello 19 Suomen aikaa vaalihuoneistojen sulkeuduttua.

AfD:n kanssa ei ole tehty yhteistyötä

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku arvioi aiemmin STT:lle, että AfD:lle povattua huimaa vaalivoittoa pitää tarkastella sitä taustaa vasten, että Saksissa ja Brandenburgissa äänestettiin edellisen kerran vuonna 2014 eli ennen pakolaiskriisiä, joka siivitti AfD:n ensi kertaa parlamenttiin vuoden 2017 liittopäivävaaleissa. Tutkijan mukaan kyse ei siis ole mistään AfD:n uudesta nousukiidosta vaan jo pidempään vallinneesta tilanteesta.

Toimivan hallituskoalition löytymisestä oli ennakoitu vaikeaa sekä Brandenburgissa että Saksissa, koska muut puolueet eivät ole olleet halukkaita tekemään yhteistyötä AfD:n kanssa.

Sosiaalidemokraattien mahdollisen hallituseron Iso-Markku arveli tulevan ajankohtaiseksi vasta myöhemmin syksyllä, kun SPD alkaa valita uusia puheenjohtajia ja puoliväliin edenneen hallituskauden sujumista muutenkin arvioidaan.

Toistaiseksi linja, jonka mukaan äärioikeistolaisena pidetyn AfD:n kanssa ei tehdä yhteistyötä, on pitänyt kaikkien puolueiden ja osavaltioiden osalta.