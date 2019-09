Dorian on tehnyt katastrofaalista tuhoa Bahamasaarilla, arvioi Punainen Risti – "Mikään ei toimi, ja ruumiita ajelehtii vedessä"

Hirmumyrsky Dorian on tehnyt laajaa tuhoa Bahamasaarilla, ja jopa 13 000 taloa on joko vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan, arvioi Punainen Risti.

Järjestön mukaan myrskyvuoksen aiheuttamat laajat tulvat Abacon-saarilla ovat todennäköisesti saastuttaneet kaivot merivedellä. Punainen Risti kertoi varanneensa noin 230 000 euroa välittömään apuun saarivaltiolle.

Hitaasti liikkuva Dorian iski maihin saarivaltion pohjoisosassa sijaitsevilla Abaco-saarilla, missä myrsky on valtiollisen ZNS-tv-yhtiön mukaan vaatinut useita uhreja.

– Paikka on tuhoutunut. Mikään ei toimi, ja ruumiita ajelehtii vedessä. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut. Pelkona on, että kun vesi alkaa laskea, osa ruumiista ajelehtii merelle, kertoivat paikalliset lähteet kanavalle.

AFP:n haltuunsa saamassa kuvamateriaalissa näkyy, kuinka aallot iskeytyvät rantaan ja lennättävät ilmaan valtavia pärskeitä. Paikallisen radioaseman mukaan tuulet ovat repineet irti muun muassa hotellin katon saarten kaupallisessa keskuksessa Marsh Harbourissa.

Abaco-saarten länsipuolella Grand Bahaman saarella tuhannet ihmiset ovat lähteneet evakkoon Dorianin ennustetulta kulkureitiltä.

– Tuntuu siltä, kuin seisoisimme jonossa ja odottaisimme hakatuksi tulemista, sanoi Grand Bahamalla sijaitsevan Freeportin asukas Yasmin Rigby.

Dorian oli voimakkaimman viitosluokan myrsky, kun se saapui saarille.

Virallisesti Dorianin ei ole toistaiseksi kerrottu vaatineen uhreja, mutta viestiyhteydet myrskyn runtelemille alueille ovat poikki.

Dorianin vanavedessä liikkuva tulvavuoksi on saattanut peittää kokonaan vedellä matalla merenpinnasta olevia saaria.

"En voi tehdä muuta kuin rukoilla"

Myrsky liikkuu Bahamalta hitaasti kohti Yhdysvaltoja. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) ennusteen mukaan myrsky kulkee vaarallisen läheltä Floridan rannikkoa maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana paikallista aikaa.

Myrsky saattaa myös kääntyä kohti pohjoista, minkä vuoksi evakuointimääräyksiä on annettu Floridan pohjoisosan lisäksi Georgiaan ja Etelä-Carolinaan. Koska myrsky liikkuu hitaasti, se tuo mukanaan äärimmäisen rajuja rankkasateita.

Uutiskanava CNN:n mukaan Floridassa suljetaan maanantaina iltapäivällä kaksi kansainvälistä lentokenttää: Orlando Melbourne ja Fort Lauerdale-Hollywood.

Wilmingtonissa Pohjois-Carolinassa asuvan Christina Dowen koti tuhoutui lähes täysin hirmumyrsky Florencen käsittelyssä viime vuonna. Hän hankki uuden kodin muutaman korttelin päästä marraskuussa, ja odotti nyt kauhuissaan uutta myrskyä.

– Kukaan ei tiedä, kuinka voimakkaansa se tulee tänne. Ymmärrättehän, etten voi tehdä muuta kuin rukoilla, Dowe sanoi CNN:lle.