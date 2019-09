Ainakin viisi kuollut Dorian-hurrikaanissa Bahamasaarilla, kertoo pääministeri

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Dorian-hurrikaanin tuhoissa Bahamasaarilla, kertoo saarivaltion pääministeri Hubert Minnis.

Hän kuvaili myrskyä tiedotustilaisuudessa "historialliseksi tragediaksi".

– Toistaiseksi Bahamasaarten poliisi on vahvistanut viiden kuolleen Abacossa, Minnis sanoi.

Hänen mukaansa pelastusviranomaiset suuntavat Abacoon niin pian kuin mahdollista arvioimaan tilannetta ja tunnistamaan uhreja.

Dorian-hurrikaani iski maihin täydellä voimalla Bahamasaarten pohjoisosassa sijaitsevilla Abaco-saarilla sunnuntaina paikallista aikaa. Vielä maanantaina myrsky runteli saarivaltiota eikä ollut juuri edennyt.

– Myrsky ei vain ole liikkunut mihinkään, totesi Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen johtaja Ken Graham maanantaina alkuillasta paikallista aikaa. Myrsky mateli maanantaina kävelyvauhtia puolisen metrin sekuntinopeudella.

Dorian on aiheuttanut Bahamasaarilla katastrofaaliseksi kuvailtuja tuhoja. Punaisen Ristin arvion mukaan jopa 13 000 taloa vaurioitui tai tuhoutui kokonaan.

Järjestön mukaan laajat tulvat Abaco-saarilla ovat todennäköisesti saastuttaneet kaivot merivedellä. Punainen Risti kertoi varanneensa noin 230 000 euroa välittömään apuun.

– Paikka on tuhoutunut. Mikään ei toimi, ja ruumiita ajelehtii vedessä. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut. Pelkona on, että kun vesi alkaa laskea, osa ruumiista ajelehtii merelle, kertoivat paikalliset lähteet ZNS-tv-kanavalle.

Asukkaat ovat monilla alueilla odottaneet pelastustyöntekijöitä järkyttyneinä. Viranomaisten mukaan pelastustoimet on aloitettu siellä, missä se on turvallista.

Myrsky piinaa loppuviikkoon saakka

Yhdysvaltain hurrikaanikeskuksen arvion mukaan myrsky alkaa pikkuhiljaa liikkua kohti pohjoista maanantain ja tiistain välisenä yönä. Hurrikaanituulten ennustetaan leviävän alkuviikon päivinä useiden Yhdysvaltain osavaltioiden alueelle. Floridan ohella myrsky uhkaa Georgiaa ja Etelä-Carolinaa. Osavaltiot määräsivät maanantaina satojentuhansien asukkaiden evakuoinnit rannikkoalueilta.

Myrskyn silmän ei kuitenkaan uskota rantautuvan Yhdysvaltoihin, vaan se näyttää kääntyvän pohjoiseen ja etenevän pitkin rannikkoa merellä.

Ken Graham kuitenkin muistutti, että Dorian voi olla hyvin tuhoisa myös kaukana myrskyn silmästä. Erityisesi hän varoitti Floridaa uhkaavista rankkasateista ja ukkoskuuroista sekä rajusti nousevasta vedenpinnasta.

– Vaikka hurrikaanin keskus olisi kaukana rannikosta, se ei tarkoita, ettemmekö näkisi vakavia vaikutuksia.

Dorianin pahin raivo on alkanut näyttää merkkejä laantumisesta, sillä pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa puhaltanut viitoskategorian hurrikaani hidastui maanantain aikana alle 70 metriin sekunnissa ja laskeutui takaisin nelosluokkaan.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus muistutti kuitenkin tiedonannossaan, että Dorian on edelleen erittäin vaarallinen hurrikaani ja pysyy sellaisena ainakin seuraavat pari päivää.

Graham arvioi, että hitaasti mateleva Dorian pysyy Yhdysvaltojen riesana jopa perjantaihin asti. Hän totesi, että myrskyn edetessä uusille alueille annetaan varoituksia.