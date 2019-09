Hurrikaani Dorian pohottaa nyt pitkin Yhdysvaltain rannikkoa – Florida evakuoi asukkaitaan, tuhannet sotilaat auttamisvalmiudessa

Hurrikaani Dorian on kääntynyt kohti Yhdysvaltoja jättäen taakseen Bahamasaarten järisyttävän kaaoksen. Bahaman pääministeri Hubert Minnis on vahvistanut kuolonuhrien määräksi seitsemän, mutta kuolleiden määrän odotetaan yhä nousevan.

Sääpalvelu Foreca kertoi iltapäivällä Suomen aikaa Twitterissä, että toisen luokan hurrikaaniksi heltynyt Dorian etenee nyt Yhdysvaltain itärannikon tuntumassa. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan hirmumyrskyn tuulet pauhasivat noin 47 metriä sekunnissa iltapäivällä Suomen aikaa.

Forecan mukaan runsaat sateet sekä myrskyvuoksi voivat aiheuttaa paikoin tulvia.

Pahimmat pelot Yhdysvalloissa eivät kuitenkaan näytä toteutuvan, sillä Dorian ei välttämättä rantaudu maahan ollenkaan vaan etenee merellä jonkin matkan päässä Yhdysvaltain rannikosta. Hurrikaanin vaikutukset tuntuvat silti myös kaukana sen keskuksesta.

Hurrikaani pyyhkii reitillään Georgian, Floridan sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan rannikkoseutua. Hurrikaanikeskuksen mukaan tulvien riski kasvaa yön aikana Floridan itärannikolla. Georgian ja Carolinojen rannikoilla on kohtalainen tulvariski.

"Floridalla on ollut onnea"

Floridassa tehtiin pakollisia evakuointeja tiistai-iltapäivänä paikallista aikaa. Useissa Yhdysvaltain osavaltioissa on yhä hurrikaanivaroitus.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on ilmoittanut, että 5 000 kansalliskaartin reserviläistä ja 2 700 palveluksessa olevaa sotilasta ovat valmiina auttamaan tarvittaessa.

– Bahamalta tulleet kuvat ovat karmaisevia, mutta ne myös osoittavat, miten onnekas Florida on ollut tässä myrskyssä, Floridan hätätilanneosaston johtaja Jared Moskowitz sanoi. Hän kuitenkin varoitti, että hurrikaani vielä koettelee osavaltiota.

– Tämän illan ja huomisen aikana osavaltiomme kokee myrskyaallon, kovia tuulia ja muita vaikutuksia pitkin rannikkoa. Korostan, että jokaisen floridalaisen on otettava nämä uhat tosissaan, Moskowitz sanoi.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti kansalaisia olemaan varovaisia.

– Yhdysvalloilla saattaa olla vähän hyvää tuuria hurrikaani Dorianin kohdalla, mutta pyydän, että pysykää varuillanne. Kun se etenee rannikkoa pitkin, paljon hyvin pahoja ja odottamattomia asioita voi tapahtua! presidentti tviittasi.

Sairaala kapasiteettinsa rajoilla

Todellisuus Bahamasaarten kärsimistä tuhoista alkoi paljastua hurrikaanin vetäytyessä kohti Yhdysvaltoja. Kokonaiset naapurustot ovat turmeltuneet tunnistamattomiksi romukasoiksi, talot ovat murskaantuneet raunioiksi ja tuulen riepottelemat veneet ovat kasautuneet röykkiöiksi.

Bahaman pääministeri Minnisin mukaan Abacolla yksi kylä on joutunut eristyksiin muista, ja ainakin 30 ihmistä on jumissa siellä. Ihmisten on nähty heiluttavan keltaisia lippuja ja lakanoita kiinnittääkseen pelastajien huomion. Osa on jäänyt jumiin katoille virtaavien tulvavesien saartamana.

– Osa Abacosta on tuhoutunut täysin. Siellä on vakavia tulvia, vakavia vaurioita koteihin, yrityksiin, muihin rakennuksiin ja infrastruktuuriin, Minnis sanoi.

Pääministerin mukaan arviolta 60 prosenttia Great Abacon taloista on kärsinyt vaurioita. Dorian toi mukanaan myös massiiviset rankkasateet, ja Bahamalla on satanut noin 76 senttimetriä vettä.

Yhdysvaltain rannikkovartioston mukaan pelastustoimia hidastaa se, että yhteen helikopteriin tai lentokoneeseen mahtuu vain 3–5 ihmistä kerralla. Bahaman pääkaupungin Nassaun sairaala alkaa olla kapasiteettinsa ylärajoilla.

Pelastustoimia on vaikeuttanut myös se, että pahoja tuhoja kärsineen Grand Bahaman saaren kansainvälisen lentokentän kiitotiet ovat veden vallassa.

