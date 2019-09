Sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä nousee USA:ssa, viranomaiset kertoneet viidestä tapauksesta

Yhdysvalloissa sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä on jälleen noussut, uutisoivat yhdysvaltalaismediat. Viranomaiset kertovat jo viiden ihmisen kuolleen vakavaan keuhkosairauteen, joka on liitetty sähkötupakan käyttöön.

Muun muassa New York Times uutisoi, että perjantaina viranomaiset ilmoittivat kolmesta uudesta kuolemantapauksesta. Indianan ja Minnesotan terveysviranomaiset vahvistivat osavaltioissa sattuneet kuolemantapaukset. Lisäksi Los Angelesin piirikunnan terveysosasto tutkii viidettä kuolemaa, jonka todennäköinen aiheuttaja on sähkötupakkaan liittyvä sairaus.

– Meillä on selvästi epidemia, joka vaatii pikaisia vastatoimia, lääkäri David Chistiani kirjoitti perjantaina The New England Journal of Medicine -tieteellisessä lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Kirjoituksessa vaadittiin lääkäreitä kehottamaan potilaitaan olemaan käyttämättä sähkötupakkaa ja jakamaan tietoa sähkötupakoinnin haitoista.

WHO varoitti jo viime kuussa

Myös Yhdysvaltain terveysviranomaiset, jotka yrittävät selvittää keuhkotaudin yhteyksiä sähkötupakan käyttöön, kehottavat välttämään sähkötupakan käyttöä.

– Sillä aikaa kun tutkimukset ovat kesken, ihmisten tulisi harkita sähkötupakkatuotteiden hylkäämistä, selvitystä johtava lääkäri Dana Meaney-Delman totesi.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti viime kuussa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.

Sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan muun muassa tupakoinnin lopettamista yrittävien keskuudessa, sillä sitä ei ole pidetty niin haitallisena kuin perinteistä tupakkaa.

New York Timesin mukaan vuonna 2008 sähkötupakan käyttö kasvoi Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti. Suuri määrä teinejä ja nuoria aikuisia, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, ovat alkaneet käyttää sähkötupakkaa.