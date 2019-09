Hirmumyrsky Dorian iski Kanadaan voimakkaana syklonina, kovat tuulet yhä vaarana

Hirmumyrsky Dorian on iskeytynyt Kanadan rannikolle Halifaxista etelään, meteorologit kertovat. Dorianin tuulet puhaltavat vielä 43 metriä sekunnissa. Myrsky on muun muassa kaatanut puita ja aiheuttanut tulvia. Yli 450 000 kotitaloutta on ilman sähköä kaatuneiden sähkölinjojen takia.

Voimakkaaksi sykloniksi muuttunut Dorian on myös nostattanut 20-metrisiä aaltoja ja tuonut rankkasateita Kanadan itärannikolle. Asiantuntijoiden mukaan vettä on tullut Nova Scotian provinssissa jo 100 milliä. Määrä voi tuplaantua sunnuntai-aamuun mennessä.

Kanadan hurrikaanikeskus varoittaa edelleen Dorianin kovista tuulista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Puhumme erittäin vaarallisesta myrskystä, hurrikaanikeskuksen edustaja Bob Robichaud totesi.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kanada on antanut varoituksia Nova Scotian ja Newfoundlandin alueille. Yleisen turvallisuuden ministeri Ralph Goodale kertoi, että valtio on tarjonnut apua alueelle. Armeija on auttanut muun muassa evakuoinneissa samalla, kun teitä ja siltoja on jouduttu sulkemaan.

Hurrikaanista sykloniksi

Dorian iski viime sunnuntaina Bahamasaarille yhtenä mittaushistorian voimakkaimmista hurrikaaneista. Tuulet puhalsivat pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa. Bahamasaarilla ainakin 43 ihmistä on kuollut ja tuhannet menettäneet kotinsa. YK:n arvion mukaan jopa 70 000 ihmistä on avun tarpeessa. Kuolleiden määrän pelätään vielä kasvavan merkittävästi.

Tiistai-iltana Dorian hidastui kakkoskategorian hurrikaaniksi trooppisten hirmumyrskyjen viisiportaisella asteikolla. Kuluneella viikolla se on moukaroinut Yhdysvaltoja, etenkin Etelä- ja Pohjois-Carolinaa.

Lauantaina Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus muutti Dorianin hurrikaanista jälkitrooppiseksi sykloniksi. CNN:n meteorologin Gene Normanin mukaan muutoksessa on kyse siitä, että Dorianin keskus ei ole enää lämmin.

– Luokittelun muutos on tekninen ja asia, jolla on väliä, on se, että myrsky on edelleen vaarallinen ja alueella olevien ihmisten pitää pysyä varuillaan, Norman totesi.