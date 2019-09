Trump erotti kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa John Boltonin

Trump kertoo, että on ollut voimakkaasti eri mieltä monista Boltonin ehdotuksista ja pyysi tältä eroilmoitusta. Hän kertoi ilmoittaneensa asiasta Boltonille edellisenä iltana.

Bolton kertoi tviitissä tarjoutuneensa eroamaan maanantai-iltana paikallista aikaa. Hänen mukaansa presidentti halusi palata asiaan seuraavana päivänä.

Kolmas henkilö virassa

Jännitteet Boltonin ja Trumpin välillä ovat lisääntyneet viime kuukausina, arvioi New York Times. Aggressiivista ulkopolitiikkaa kannattava Bolton on suhtautunut epäilyksellä Yhdysvaltain perinteisiin vihollismaihin Pohjois-Koreaan ja Iraniin, joiden kanssa Trump on pyrkinyt lähentymään.

Trump muun muassa tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä kesällä. Presidentti myös perui Irania vastaan suunnitellun ilmaiskun, jota valmisteltiin kostona yhdysvaltalaisen lennokin alas ampumiselle Iranin edustalla.

Bolton oli kolmas ja toistaiseksi pitkäikäisin virassa toiminut henkilö Trumpin hallinnon aikana.