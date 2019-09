Hirmumyrsky Dorianin jäljiltä kateissa olevien ihmisten määrä on lähes puolittunut 1 300:aan, kertoivat viranomaiset torstaina. Aikaisemmin viranomaiset kertoivat kadoksissa olevan noin 2 500 ihmistä, mutta määrä on pienentynyt kun myrskysuojissa olevien ihmisten henkilötietoja on käyty läpi.

Dorianin tiedetään tappaneen varmuudella 50 ihmistä, mutta uhrimäärän uskotaan kasvavan vielä rajusti. – Minun tietojeni perusteella satoja ihmisiä kuoli. Eikä tapanani ole kertoa villejä veikkauksia, jotka eivät perustu tietoihin. Abacosaarilla kuoli satoja ja myös Grand Bahamalla merkittävä määrä, sanoi ex-pääministeri Hubert Ingraham lehtihaastattelussa. Mainos alkaa Mainos päättyy Viranomaisten mukaan uhrien etsintä pahoin tuhoutuneiden rakennusten raunioista kestää vielä pitkään.