Britannian parlamentti on hyväksynyt lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton brexit. Pääministeri Johnson on kuitenkin toistuvasti sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Parlamentin puhemies John Bercow kertoo olevansa valmis ylimääräiseen luovuuteen menettelytavoissa, jotta lain rikkominen voidaan estää.

