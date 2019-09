SPR:n avustustyöntekijä Bahamalla: Toista myrskyä pelätään

SPR ja muut avustusjärjestöt odottavat tietoja siitä, miten Bahamaa lähestyvä trooppinen myrsky Humberto vaikuttaa avustustyöhön, Bahamalla oleva Suomen Punaisen Ristin SPR:n työntekijä, valokuvaaja Maria Santto kertoo STT:lle. Humberton pelätään tuovan mukanaan kovia rankkasateita, mutta vielä ei ole tietoa, miten iso myrskystä lopulta tulee.

– Toivomme, että se ei iske niin kovaa kuin on pelätty. Myrskyn piti tulla jo eilen, mutta tilanne muuttuu koko ajan, Santto kertoo.

Uusi myrsky on huono uutinen Bahamalle, sillä saarella kamppaillaan yhä aiemman hirmumyrskyn Dorianin tuhojen kanssa. Pahiten tuhoutuneella Abacosaarella on suuri pula juomavedestä ja polttoaineesta, kertovat Bahaman viranomaiset. Uuden hurrikaanin pelätään entisestään vaikeuttavan avustustöitä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tärkeää on, että saamme lisää avustusmateriaaleja tänne ja että ne pysyvät turvassa. Toivomme, että pääsemme jakamaan niitä. Mutta olemme valitettavasti luonnon armoilla täällä, Santto sanoo.

Dorianin vaatimien kuolonuhrien määrästä ei ole vielä lopullista tietoa. Nykyinen arvio on 52 kuollutta, mutta luvun pelätään nousevan raivaustöiden edetessä.

"Osa on menettänyt kaiken"

– Kun tapaa ihmisiä, joita on evakuoitu, he ovat todella traumatisoituneita. Osa on menettänyt kaiken, Santto kuvailee myrskyn vaikutuksia saarella.

Avustuslähetykset, vapaaehtoiset avustustyöntekijät ja paikalle pyrkivä kansainvälinen media on myös ruuhkauttanut Bahaman kolme lentokenttää. Kiitoratoja ei ole vielä saatu raivattua, joten kuljetuksia hoidetaan pienkoneilla ja helikoptereilla.

Santon mukaan avustusjärjestöt pyrkivät muun muassa auttamaan sellaisten talojen rakentamisessa, jotka kestäisivät tulevat myrskyt.

– Myrskyt kun eivät valitettavasti ole vähentymässä ilmastonmuutoksen myötä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.