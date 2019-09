Israelin vaalitulos äärimmäisen tasainen, hallitusneuvotteluissa voi olla jälleen edessä pattitilanne

Netanjahu tarvitsee 61 parlamentin 120 paikasta saadakseen enemmistön. Kun hänen takanaan olevien oikeisto- ja ultraortodoksipuolueiden arvioitu paikkasaalis lasketaan yhteen, hänellä on 55 paikkaa parlamentissa.

Keskustavasemmistoblokilla sen sijaan on 56 paikkaa.

Tasainen tulos aiheuttaa vaikeuksia hallitusneuvotteluihin ja jatkaa keväällä syntynyttä poliittista pattitilannetta.

Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Liberman ehdotti tiistaina ovensuukyselyiden jälkeen hallituskoalitiota oman nationalistisen Israel Beiteinu -puolueensa, Likudin ja sinivalkoisten välillä.

– Se on ainoa vaihtoehto, Liberman lausui.

Huhtikuun vaalien jälkeen Israeliin ei saatu luotua hallitusta, kun Liberman ei suostunut hallitusyhteistyöhön Netanjahun muodostaman koalition kanssa. Libermanin nationalistisen Israel Beiteinun ehtona oli, että maan asevelvollisuuden olisi koskettava myös ultraortodokseja.

Liberman voi päättää pelin

Libermanista maalaillaan kansainvälisessä mediassa jälleen kuninkaantekijää. Israel Beiteinun ennustetaan saavan yhdeksän edustajaa maan parlamenttiin. Keskiviikkoaamuna Liberman toisti aiemman ehdotuksensa kolmen puolueen hallituskoalitiosta.

Gantz on aiemmin kampanjoinnin yhteydessä kertonut, ettei hän halua toimia yhdessä Likudin kanssa niin kauan kuin Netanjahu on puolueen johdossa. Hän ei ole kuitenkaan toistanut vaatimustaan äänestyksen jälkeen.

Netanjahu on ilmaissut olevansa mahdollisesti avoin ajatukselle koalitiohallituksesta, mutta hänen kannaltaan olisi mieluisampaa, jos kyseessä olisi oikeistokoalitio, niin kuin hänen edellinen hallituksensa.

Haaretzin mukaan parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä koostuu maan arabipuolueista, joilla on ollut vaaleissa yhteislista. Arabipuolueiden on ennustettu saavan yhteensä 13 paikkaa.

– Pääasiallinen ero tällä erää on arabikansalaisten osallistuminen, kertoi arabipuolueiden yhteislistan johtaja Ayman Odeh tänään toimittajille

– Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö tämä olisi ollut se, millä on ollut vaikutusta. Ilman tätä, Netanjahu olisi jo pääministeri, hän jatkoi.

Arabipuolueet eivät ole tavallisesti tukeneet yhtäkään pääministeriä. Tällä kertaa on kuitenkin mahdollista, että ne asettuisivat Gantzin taakse torpatakseen Netanjahun pääsyn pääministeriksi. Gantz ei kuitenkaan pysty muodostamaan hallitusta ainoastaan arabipuolueiden tuella.

Netanjahu pelkää korruptiosyytteitä

Pääministeri Netanjahulla on paljon pelissä vaaleissa, sillä hänellä on niskassaan korruptiosyytteet. Netanjahun on uskottu haluavan hakea vaalivoiton kautta itselleen rikosoikeudellista immuniteettia.

Netanjahun asema on ollut vahva viime kevääseen saakka, jolloin hän ei onnistunutkaan muodostamaan enemmistöhallitusta vaalien jälkeen.

Vaalivoittoa varmistaakseen hän on pyrkinyt miellyttämään muun muassa äärioikeistolaisia äänestäjiä. Hän on esimerkiksi vannonut liittävänsä Länsirannan Jordanlaakson Israeliin, jos hänet valitaan uudelleen pääministeriksi.