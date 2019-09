Palestiinalaisten presidentti ei lämpene uudelle Netanjahun johtamalle hallitukselle

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas suhtautuu penseästi ajatukseen uudesta Benjamin Netanjahun johtamasta Israelin hallituksesta.

Abbas kommentoi asiaa vieraillessaan Oslossa, kun häneltä kysyttiin, minkälainen hallituskokoonpano olisi palestiinalaisille mieluisin.

– Meidän kantamme: Netanjahua vastaan, Abbas sanoi.

Abbasin seurassa ollut palestiinalaisten ulkoministeri Riyad al-Maliki sanoi, että oli Israelin hallituksen kokoonpano mikä tahansa, palestiinalaiset ovat valmistautuneet keskustelemaan rauhasta.

– Kuka ikinä kykeneekään muodostamaan hallituksen, olemme valmiita istumaan hänen kanssaan alas ja käynnistämään neuvottelut uudelleen, al-Maliki sanoi.

Israelin parlamenttivaalien lopputulos näyttää äärimmäisen tasaiselta, kun pääministeri Netanjahun Likud-puolue ja Benny Gantzin johtama sinivalkoinen vaaliliitto olivat ääntenlaskennan loppusuoralla lähes tasoissa. Tasainen tulos aiheuttaa vaikeuksia hallitusneuvotteluihin.

Kotimaan tilanne perumassa Netanjahun Yhdysvaltain-matkan

Hallituksen muodostamiseen maassa tarvitaan 61 paikkaa parlamentista eli knessetistä. Yhteensä paikkoja on 120.

Kun hieman yli 95 prosenttia äänistä oli laskettu, Likud-puolue oli saamassa 32 paikkaa ja sinivalkoinen koalitio 33 paikkaa.

Tilanne ei tarjoa kummallekaan puolueelle selvää polkua enemmistöhallituksen muodostamiseen, mikä saattaa lisätä kiinnostusta neuvotella laajasta hallituskoalitiosta.

– On vain kaksi vaihtoehtoa, minun johtamani hallitus tai vaarallinen hallitus, joka on riippuvainen arabipuolueista, Netanjahu sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Liberman on ehdottanut hallituskoalitiota oman nationalistisen Israel Beiteinu -puolueensa, Likudin ja sinivalkoisten välillä. Viime hallitusmuodostusyrityksessä puolue oli vaa'ankieliasemassa.

Liberman ei ole toistaiseksi ottanut kantaa kummankaan johtavan ehdokkaan puolesta.

Yksi merkki haastavasta neuvottelutilanteesta on, että Netanjahu on perumassa ensi viikolle YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin suunnitellun matkansa. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n lähteet Netanjahun toimistosta.