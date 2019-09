Britannia uskoo Iranin tehneen Saudi-Arabian iskut

Boris Johnsonin on määrä tavata Iranin presidentti Hasan Ruhani myöhemmin tällä viikolla New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. LEHTIKUVA / AFP

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Iran on Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen takana. Johnsonin on määrä tavata Iranin presidentti Hasan Ruhani myöhemmin tällä viikolla New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.