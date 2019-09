USA:n edustajainhuone aloittaa virkarikossyytetutkinnan Trumpista

Yhdysvalloissa edustajainhuone aloittaa virkarikossyytetutkinnan presidentti Donald Trumpista, edustajainhuoneen demokraattien puhemies Nancy Pelosi kertoo. Syynä on Trumpin väitetty painostus Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä kohtaan.

Trumpin on väitetty painostaneen puhelinkeskustelussa Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia. Poika Hunter Biden on ollut mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta.

Trump on kiistänyt väitteet painostuksesta ja leimannut ne ajojahdiksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelosi sanoi, että pyytäessään Ukrainan presidentin apua omaan vaalitaisteluunsa Trump oli rikkonut perustuslakia.

– Trumpin toimet paljastivat ne häpeälliset tosiasiat, että presidentti on pettänyt oman virkavalansa, kansallisen turvallisuutemme ja vaaliemme koskemattomuuden, Pelosi sanoi.

YK:n yleiskokouksessa oleva Trump reagoi Twitterissä heti Pelosin ilmoituksen jälkeen.

– Tänään on niin tärkeä päivä YK:ssa, niin paljon työtä ja niin paljon menestystä, ja demokraattien piti tarkoituksellisesti mennä pilaamaan se uudella noitavainoroskalla. Todella paha juttu maallemme! presidentti manasi.

– Presidentillistä häirintää!

Hetkeä ennen Pelosin ilmoitusta Trump sanoi, että jos demokraatit tosiaan aloittavat virkarikossyytetutkinnan, on se hyvä asia hänen kannaltaan ensi vuoden presidentinvaaleja ajatellen.

Kaksi presidenttiä saaneet syytteet aiemmin

Yhdysvaltain historiassa kaksi presidenttiä on asetettu virkarikossyytteeseen: Andrew Johnson vuonna 1868 ja Bill Clinton vuonna 1998. Kumpikaan ei sen takia joutunut pois virastaan, sillä viraltapanoon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö senaatissa, mikä ei heidän kohdallaan toteutunut. Presidentti Richard Nixon olisi vuonna 1974 todennäköisesti pantu viralta Watergate-skandaalin takia, mutta hän erosi tehtävästään itse ennen kuin häntä ehdittiin asettaa virkarikossyytteeseen.

Trumpin kohdallakin on hyvin epätodennäköistä, että virkasyytemenettely johtaisi viraltapanoon. Vaikka demokraattienemmistöinen edustajainhuone asettaisi presidentin virkarikossyytteeseen, etenisi asia sen jälkeen republikaanien hallussa olevaan senaattiin.

Virkasyytemenettelystä Trumpia kohtaan on käyty tiukkaa keskustelua demokraattipuolueen sisällä jo pidempään. Moni puolueen sisällä katsoi erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan antaneen eväitä virkarikossyytteeseen, mutta sitä on pidetty demokraattien kannalta myös poliittisena riskinä. Pelosi on suhtautunut tähän asti virkarikossyyteasiaan nihkeästi, mutta tiedot Trumpin ja Zelenskyin keskustelusta muuttivat hänen mielensä.